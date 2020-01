Bond oggi: il mercato rischia un effetto Ponzi. Cioè deflagrante

27/01/2020 08:13

La definizione è preoccupante. In un recente articolo pubblicato dal settimanale finanziario Usa Barron’s la situazione dei mercati obbligazionari viene paragonata a quella del cosiddetto schema Ponzi. Altrimenti conosciuto come schema piramidale, nel quale chi entra per primo ottiene ritorni economici a spese degli investitori successivi.

Perché accomunare i bond a una specie di catena di Sant’Antonio? Risposta semplice. I tassi a zero o molto bassi, conseguenza delle politiche monetarie attuale dalle principali Banche centrali del mondo, stanno alimentando un fenomeno altamente speculativo, in cui ottenere credito da parte di emittenti sempre meno affidabili è facile, anzi facilissimo.



Ecco perché si può parlare di uno schema Ponzi un po’ “sui generis”.

Quei “maledetti” BBB

Di qui un consiglio inevitabile. In un quadro in cui da una parte ci sono rendimenti negativi o marginalissimi e dall’altra rendimenti attraenti bisogna stare attenti a cosa si mette in portafoglio.

Ed evitare soprattutto di spostare gli acquisti prevalentemente nella seconda area, basandosi sull’“appeal” di ritorni allettanti. Si può fare solo se si conoscono le pratiche del gioco di un mercato drogato dalle scelte di un sistema ormai fuori regola. Il problema maggiore riguarda in particolare la categoria delle obbligazioni a rating BBB (con o senza il segno più o meno), ultimo gradino degli “investment grade”.



Apparentemente solidi nascondono in realtà un’insidia non sufficientemente conosciuta: sono esplosi, passando dagli 800 miliardi di dollari del 2007 ai 3,3 trilioni di oggi. Dentro c’è di tutto e anche bond la cui qualità reale è alquanto discutibile. In parte meriterebbero rating “junk” ma le agenzie non li degradano perché per i fondi di investimento una tale svolta comporterebbe effetti disastrosi.

Una spinta eccessiva

Altri numeri dimostrano come si sia premuto troppo sull’acceleratore.



Nel 2007 il 35% delle emissioni era classificato appunto BBB, mentre oggi lo è oltre il 50%; inoltre i BBB- assommavano all’8% e adesso sono al 15%. Occorre considerare però che il volume globale – come visto – è lievitato, con la conseguenza che i numeri complessivi sono astronomici.

C’è una risposta a tutto questo? Un operatore intervistato da Barron’s ritiene di sì: declassare il 20% dell’“investment grade” a “non investment grade”, il che comporterebbe un deflusso dalla prima categoria alla seconda per 660 miliardi, tesi semplicemente terrificante.



Un’altra ipotesi, meno traumatica, consisterebbe nel creare una specie di classe “sub investment grade”, un parcheggio momentaneo in cui collocare le emissioni meno solide. I rischi derivanti da una simile situazione sono comunque duplici:

che le Banche centrali continuino a far finta di niente e l’atteggiamento della Bce ne è una conferma; che gli istituzionali al primo segnale di crisi comincino a vendere, alimentando una fortissima pressione ribassista.

Prevedere i pericoli

In questo contesto determinanti sono due scelte: non collocarsi su bond a basso rating e trattati con quotazioni elevate; trasferirsi - dove possibile (e spesso lo è) - dalle scadenze lunghe a quelle corte, incassando le ottime performance ricavabili dalle prime e garantendosi comunque un rendimento assicurato dalle seconde.



L’esperienza del 2001-2002 ha dimostrato come insolvenze e allargamento degli spread creditizi anticipino spesso vere e proprie crisi economiche che si manifestano dopo qualche anno. Per ora non ci sono segnali al proposito ma ciò non esclude che prevenirli potrebbe essere un’ottima difesa per il proprio portafoglio e per i propri…nervi.

Fonte: News Trend Online