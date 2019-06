Bond oggi: il nuovo Vodafone 5,125% taglio 1000 in $ non è male

20/06/2019 08:00

In un mercato confuso per le scelte o non scelte di politica monetaria da parte della Fed bisogna cercare certezze, che si trovano nell’area del dollaro o sulle scadenze molto corte oppure all’opposto su quelle lunghissime, grazie anche alla generalizzata disponibilità di emissioni a piccolo taglio.

Una novità su questo fronte viene da Vodafone, che negli ultimi tempi si conferma dinamicissima nell’ambito dei bond nella valuta d’oltre Oceano. Dopo l’ibrido 7% proposto sul mercato ad aprile (Isin US92857WBQ24 – taglio 1.000 $ - scadenza 4/4/2079 ma con call nel 2029) e che ormai quota sopra 107, con possibile target sui 108, arriva una senior 5,125% scadenza 2059 (Isin US92857WBT62), appartenente a un’operazione multi tranche da 2,25 miliardi di dollari.



Fra le varie scadenze dell’intero blocco questa si distingue per diversi punti forti: taglio 1.000, frequenza pagamento cedole ogni sei mesi, rating BBB+ con “outlook” però negativo da parte di S&P e quotazione su varie Borse europee. Ne consegue che in Italia viene trattata come Otc, sebbene con il supporto di indicazioni di prezzo da differenti piazze (le principali Francoforte, Londra e Monaco di Baviera).

Arriverà su Tlx? C’è da sperarlo.

Quasi a 100

Pur in una fase caratterizzata da pressioni rialziste delle quotazioni obbligazionarie, la nuova Vodafone resta sul livello dei 100, con prime indicazioni di prezzo che variano da 100,2 a 100,5 in ask ma con broker che la trattano anche sui 99,75.



Nel caso di interesse per un suo acquisto è consigliabile mettere ordini nella parte bassa della forchetta, in previsione di possibile volatilità nelle prossime sedute, conseguenza delle tensioni post Fed. Inoltre grazie al taglio 1.000 l’ipotesi di un piano di acquisto nel tempo su pressioni ribassiste diventa agevole, con probabili rendimenti che potrebbero salire, considerando che l’inevitabile difetto della 5,125% sta in una “duration” (sensibilità ai tassi) molto elevata di ben 17,4, che porterà il titolo a possibili forti variazioni di prezzo nel tempo.

Un confronto diretto

Vodafone è presente sul mercato con una cinquantina di emissioni prevalentemente in Usd ma anche in euro, dollaro australiano, sterlina, corona norvegese e dollaro di Hong Kong.



In media sono prezzate correttamente per un rating BBB+ ma le più liquide sono proprio quelle in Usd, che a loro volta garantiscono i maggiori yield, con un range compreso per le scadenze lunghe fra il 4,7 e il 4,9%. In un simile contesto il nuovo 5,125% riesce a mantenersi sopra l’asticella del 5% e trova come potenziali rivali, sempre nell’area della divisa yankee, l’Amazon 4,25% scadenza 2057 (Isin USU02320AK24 – taglio 2.000 – yield 5,15%), nonché l’At&t 5,3% scadenza 2058 (Isin US00206RFS67 – taglio 2.000 – yield 4,8%) e infine l’AB InBev, leader mondiale del settore birra, 5,8% scadenza 2059 (Isin US03523TBW71 – taglio 1.000 – yield 4,8%).



Esposti pesantemente in termini di “duration”, tutti questi titoli garantiscono tuttavia rendimenti interessanti e non hanno ancora beneficiato in maniera rilevante della pressione rialzista delle quotazioni. Una nicchia quindi da prendere in considerazione, a patto di operare sul mercato Otc.

Fonte: News Trend Online