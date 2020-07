Bond oggi: Libor ed Euribor addio. Sperando che non ci freghino

31/07/2020 08:00

Presto non ne sentirete più parlare. Il Libor - London Interbank Offered Rate, che tradotto in italiano significa “Tasso interbancario 'lettera' su Londra” – è stato per decenni un nostro compagno poiché tasso di riferimento per i mercati finanziari: quante obbligazioni avete detenuto indicizzate appunto al Libor o all’Euribor, suo discendente diretto? Quante volte avete cercato i dati in merito per comprendere l’impatto della versione in euro sul mutuo della vostra casa? E la casistica potrebbe continuare.



Ora però sta per iniziare una rivoluzione, poiché i vecchi tassi andranno in pensione a fine 2021 e saranno sostituiti da nuovi cosiddetti alternativi, da cui deriva la sigla ARR. Qualcuno potrà pensare che si tratti soltanto di tecnicismi ma così non è, dato che dalle ceneri di Euribor e Libor nasceranno strumenti diversi, probabilmente più reattivi, perché impostati sulle transazioni reali e non su stime indicate dalle maggiori banche del mondo, grazie a un discusso panel, sulla cui trasparenza si sono scatenati in passato molti dubbi, dopo che funzionari degli istituti interessati sono stati sorpresi a manipolare i relativi dati, certamente non a favore di consumatori/investitori.

Cosa arriverà

In Gran Bretagna, per esempio, è già stato identificato il tasso Sterling Overnight Index Average, noto come Sonia, in sostituzione del Libor in sterline.



Negli Stati Uniti, il Secured Overnight Financing Rate, Sofr, sostituirà il Libor in dollari Usa. La Banca centrale europea ha annunciato Estr come successore dell'Euro overnight index average (Eonia), mentre si prevede di mantenere una versione riformata dell'Euribor, che nascerà con una definizione nuova di Euro short term rate, dal sottostante forse solo in parte modificato, salvo evoluzioni dell’ultima ora.

In cosa cambieranno

Di là delle denominazioni più o meno diverse ecco cosa varierà.

Come già detto i relativi valori dipenderanno dalle transazioni reali.

Mentre i tassi attuali sono proiettati nel tempo (classica la struttura a tre mesi), in base a stime, i nuovi si baseranno su quanto avvenuto il giorno precedente.



Ne consegue che c’è ancora confusione sui meccanismi adottati per calcolare per esempio gli interessi futuri di un’obbligazione indicizzata al Sofr Usa. Una differenza importante riguarderà la scelta che una parte dei nuovi tassi sarà garantita da collaterali e quindi presumibilmente risulterà meno costosa rispetto alle versioni in corso, di tipo non garantito.

Qualche precauzione

E’ ancora presto per capire cosa potrà avvenire prima e dopo il 31 dicembre 2021.



Alcuni consigli si possono però ipotizzare:

Se si devono mettere in portafoglio obbligazioni in qualche modo indicizzate a Libor o Euribor meglio scegliere quelle con scadenza massima 2021. E’ possibile che dopo non succeda nulla di particolare ma - data l’assenza di riferimenti specifici - appare una precauzione opportuna.

Il problema maggiore riguarderà le evoluzioni durante il passaggio da un sistema all’altro, sebbene alcuni gruppi di lavoro tecnici stiano lavorando in merito da tempo.

C’è chi teme che sul mercato restino dei prodotti indicizzati Euribor e Libor, che potrebbero perdere di valore, magari anche solo per un certo periodo.

Rimane poi l’incertezza di capire se effettivamente i nuovi tassi saranno più alti (come dice qualcuno) o più bassi (come sostengono altri) e soprattutto se registreranno una maggiore volatilità, come è probabile.



Ciò significa che esporsi per esempio con finanziamenti bancari per andare a leva (con i classici Lombard) comporterà oneri diversi.

Per ora si è nell’ambito delle ipotesi. Il settore si sta organizzando a questa evoluzione o rivoluzione, che dir si voglia, ma anche i piccoli e medi investitori dovranno prepararsi per affrontare un passo importante in una fase di rendimenti obbligazionari già agonizzanti.

