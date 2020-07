Bond oggi: Mediobanca sfida il Btp Futura. Che delude

06/07/2020 08:00

L’attesa non ha premiato. Il Btp Futura, di cui tanto si è detto nelle scorse settimane e su cui il mercato puntava come secondo cavallo di razza, dopo il Btp Italia 2025, si è dimostrato in realtà un cavallino. Una struttura cedolare “step-up” su dieci anni con una cedola d’avvio all’1,15% e incrementi solo dello 0,15% la prima volta dal quinto anno e la seconda volta dall’ottavo anno rappresenta qualcosa di assolutamente anomalo nel contesto obbligazionario, come dimostrano le non poche esitazioni avvertite qua e là nel mondo professionale, questa volta solo osservatore, essendo il Futura destinato esclusivamente al “retail”.

Il “diretto” concorrente

La conferma di simili perplessità è inesorabile.



La fornisce un titolo bancario pure “step-up” sempre in euro emesso da Mediobanca nei giorni scorsi. Di scadenza nettamente più corta (solo quattro anni – 26/6/2024) riconosce una cedola iniziale dell’1%, che poi sale ogni dodici mesi all’1,20%, quindi all’1,40% e infine all’1,60%.

Si tratta di un senior (Isin XS2178057084), a taglio 1.000, quotato su Tlx. Realizziamo allora un confronto con il Btp Futura. Se quest’ultimo ha un rendimento facciale medio dell’1,30% su dieci anni il Mediobanca si propone con lo stesso valore ma su una vita ben più ridotta. E’ pur vero che l’aliquota fiscale di un bond bancario è al 26%, con un divario netto rispetto al 12,5% del governativo.



E’ anche vero che il titolo quota già leggermente sopra 100 (chiusura venerdì a 100,47), mostrando però una certa volatilità dovuta soprattutto a bassi scambi attribuibili alla scarsa conoscenza che il mercato ha di questo nuovo bond bancario. Tutto vero ma il rapporto rischio/rendimento appare molto più favorevole, soprattutto in termini di rischio.

Esporsi infatti a dieci anni su uno “step-up”, categoria molto sensibile al variare dei tassi, costituisce una sfida rilevante. E che per il Futura l’obiettivo debba essere quello del cassettista di lungo termine lo conferma il tanto declamato premio legato all’andamento dell’economia italiana, previsto appunto solo per chi deterrà il titolo fino a scadenza.

Gli “step-up” sono altra cosa

La scelta dell’emittente governativo di proporre uno schema così anomalo ha certamente senso in chiave di diversificazione delle strutture rese disponibili, di cui l’Italia è regina non solo a livello europeo.



Riconosciuto questo primato, al piccolo e medio investitore bisogna però segnalare che un’obbligazione a tassi scalari ha senso se la loro progressività è frequente. Ciò non avviene invece per il Btp Futura su cui il mercato si concentrerà valutando solo la prima cedola all’1,15%, realmente modesta, come dimostra l’1,4% del recente Btp Italia 2025, indicizzato poi - come noto - all’inflazione.

E’ proprio questo confronto a non giustificare la scelta decisamente prudenziale contemplata per il Futura. La cui genesi è stata complessa, portando a uno strumento forse ben diverso da quello concepito inizialmente. Ora bisognerà attendere le reazioni del mercato, su cui è consigliabile non fare nessuna previsione.



Certo è che sul secondario quotano titoli bene o male simili più interessanti e soprattutto più corti, aspetto decisivo per chi voglia puntare su un bond di questo tipo.

Fonte: News Trend Online