Bond oggi: nel match Treasuries-emergenti stravincono i secondi

Rendimenti reali - cioè depurati dall’inflazione - dei Treasuries ancor più negativi dopo il rialzo delle quotazioni ieri, con lo yield del decennale Usa sceso all’1,08% e un minimo di seduta all’1,03%. Ormai il tanto annunciato obiettivo 1% sta per essere raggiunto: è questione forse di ore.

A quel punto scatterà un meccanismo di ulteriore compressione, in parte irrazionale, dovuta anche al fatto che i Fed funds vengono ormai visti addirittura allo 0,75% nel corso dell’estate. In questo contesto la riserva di caccia dei governativi Usa si chiuderà, concedendo spazio solo ai titoli più speculativi in dollari e al mondo emergente.



Nel quale ci sono tensioni, contraddizioni, debolezze (anche da coronavirus) ma inevitabilmente garanzie di yield positivi, quasi gli ultimi come classe globale nell'insieme a livello mondiale.

Prima un po’ di numeri…

I cinque principali mercati “emerging” rendono come valore medio dei decennali, nelle rispettive valute, l’8,43%, con la Russia che si attesta al 6,41%, il Brasile al 6,74%, il Messico al 7,07%, il Sud Africa al 9,16% e la Turchia al 12,78%.



A tutto questo si aggiunge l’equivalente debito espresso in dollari, che logicamente offre molto meno, essendo correlato all’andamento della politica monetaria Usa, seppur con un credit spread di rischio aggiuntivo. Rispetto allo yield negativo 0,63% della Germania e al positivo 1% degli States il divario con l’8,43% degli emergenti è semplicemente abissale.

Questo non esclude che ci siano difficoltà operative, consistenti soprattutto in due aspetti: alcuni governativi (Russia in rubli, Brasile in real e Turchia in lire) comportano non poche problematicità a essere trattati, per limiti imposti dai rispettivi Paesi nei confronti degli investitori esteri; inoltre gli spread di mercato sono spesso ampi, anche perché molte emissioni presentano tagli rilevanti.

…e poi un po’ di operatività

La soluzione è ancora una volta la stessa.



Occorre rivolgersi agli Etf. Sono una trentina quelli presenti su Borsa Italiana, di cui la maggior parte a distribuzione di cedole. Rispetto all’8,43% medio dei cinque Paesi citati, i rendimenti dei replicanti sono inferiori, il che dipende da vari motivi. In testa alla classifica si collocano tuttavia quelli con sottostanti governativi nelle varie divise locali, sebbene in tutti i casi la valuta di denominazione sia il dollaro.

Ne consegue una triangolazione rispetto alla moneta di negoziazione, l’euro ovviamente, il che non incide sulle performance globali, in quanto il dollaro si elide nel passaggio prima tra “emerging currencies” e $ e poi tra $ ed €. Da segnalare una volatilità media maggiore rispetto ad altre categorie di Etf obbligazionari, il che è un vantaggio per chi voglia fare trading.

Etf a confronto

L’Ubs EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond (Isin LU1720938841) è un prodotto un po’ anomalo ma che si colloca al primo posto nella categoria in termini di rendimento cedolare.



Attualmente riconosce infatti il 5,8%. Ai sottostanti bond governativi in valute locali affianca una quota di emissioni in dollari, per incrementare i proventi, cui aggiunge un’esposizione ai fattori di momentum e di carry legati alle valute emergenti. Un prodotto quindi più strutturato rispetto ad altri ma pur sempre a gestione passiva rispetto a un indice.

La sua valuta di denominazione è il dollaro. Volendo invece eliminare questo fattore di rischio Lyxor propone l’iBoxx Usd Liquid Emerging Markets Sovereigns Eur Hedged (Isin LU1686831030), relativo però alle emissioni nel biglietto verde ma con copertura del cambio. Allo stato attuale rende il 5,1% in termini cedolari, con un solo stacco annuo a luglio.



Sulle “emerging currencies” è invece strutturato il Pimco EM Advantage Local Bond (Isin IE00BH3X8336), il cui yield cedolare si colloca al momento sul 5%, valore attorno al quale si è sempre mosso negli ultimi anni. Da segnalare infine il recente esordio del Jp Morgan Emerging Sovereign (Isin IE00BJ06C937), appartenente alla categoria ad accumulo delle cedole e riferito a titoli di Stato emergenti in dollari.

