Bond oggi: nell’area del $ c’è una certezza, l’incertezza

09/07/2020 08:15

Ogni giorno porta una storia diversa sul fronte delle obbligazioni in dollari, su cui occorre ragionare con attenzione allo scopo di evitare errori. Che possono essere clamorosi, date le troppe variabili in gioco. Tutto nasce dalle continue dichiarazioni della Fed di voler tenere i tassi a zero ancora per lungo tempo: si parla almeno di tre anni.

Inevitabilmente i rendimenti si comprimono e lo dimostra il Treasury trentennale, che da maggio a giugno era salito addirittura fino all’1,7% in un trend nettamente rialzista, come Bond oggi aveva debitamente segnalato. Poi retromarcia e si è tornati verso l’1,4%, quando un anno fa si collocava al 2,57%.



Il mercato sembra così convinto che di novità nel breve termine non ce se saranno, sebbene speri in segnali di una netta ripresa dell’economia e in tensioni durante il periodo elettorale per la Presidenza.

Scatta l’allarme

Questo fattore assieme ad altri conducono però a evidenziare la debolezza sempre più strutturale del dollaro, che alimenta incertezza.

Da inizio giugno, abbandonata l’area degli 1,11 Eur/Usd, il cambio si è avvicinato agli 1,14, livello importante e da seguire con attenzione. Rotto in intraday il 10 giugno, rappresenta per l’obbligazionista il vero pericolo, che modificherebbe - se violato - il contesto operativo.



Alcuni report vedono il biglietto verde scendere su 1,17-1,20 per fine anno o per l’inizio del 2021, eventualità che impatterebbe in misura rilevante sulla convenienza degli investimenti in $. Tutto questo avverrebbe però in un contesto di quotazioni altissime dei bond e di una liquidità incerta anche per emissioni importanti, come dimostrano alcune nuove storie.

Un esempio per tutte: la Total 3,386% 2060 (Isin US89153VAW90 – importo 800 milioni di Usd – taglio 2.000) è salita in “ask” da 102 a 111 Usd in sette giorni dal debutto, non garantendo comunque nessun acquisto perfino per chi volesse dimostrarsi particolarmente magnanimo con ordini oltre i 111.



E di storie simili ne potremmo raccontare a decine!

Corsa ai corti

Le aste di Treasuries dimostrano che il mercato insegue intanto le scadenze triennali, per le quali martedì si sono collocati 46 miliardi di dollari allo 0,19%, superando il minimo precedente dello 0,23%. E’ questo il peggiore segnale di incertezza sulla curva Usa, come se la pressione rialzista dei prezzi dei lunghi cominciasse a preoccupare, perché considerata esasperata.

Le possibili vie d’uscita

E’ il caso allora di studiare un po’ di ipotesi per chi sul dollaro ha puntato negli ultimi anni grazie a maggiori rendimenti medi, vastità dell’offerta e prevalente presenza di tagli bassi.



La prima e più semplice opzione è di vendere i lunghi, cogliendo le occasioni degli esasperati “upside” e di ricollocarsi sull’euro se si ha marginalità anche sul cambio. Si perdono le cedole ma si incassano profitti talvolta rilevanti. La seconda alterativa è di restare impassibili – soprattutto nel caso si operi con un conto in dollari e di bond generosi – con la possibilità di alienare magari alcuni titoli divenuti esageratamente cari e di trasferirsi su scadenze corte e medie.



Assolutamente sconsigliabile invece la strada di aumentare il livello di rischiosità del portafoglio, traslando dalle quotazioni più alte a quelle più basse: ce ne sono non poche, ma tutte riferite a complesse storie di società in sofferenza. Poco praticata ma in assoluto preferibile l’alternativa di switciare dai singoli titoli agli Etf obbligazionari a distribuzione: in questo caso si può aumentare il livello di rischio per garantirsi comunque cedole interessanti.



Il problema resta naturalmente quello di vendere solo in presenza di spread denaro-lettera accettabili, poiché l’incognita dollaro esiste ma ancor più pesante è l’handicap di regalare ai market-maker (dove attivi) o alla speculazione (sempre presente) margini assurdi.

Il quadro è certamente complesso ma l’insieme delle alternative variegato. La scelta migliore sta così nell’individuare fra le diverse opzioni quella preferibile per ciascun titolo in portafoglio.

Fonte: News Trend Online