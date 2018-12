Bond oggi: può Trump fare un golpe alla Fed? Scenario da incubo

27/12/2018 08:07

Secondo il Presidente Usa l’unico problema dell’economia nazionale sarebbe la Fed. In altre parole la politica di rialzo dei tassi. Una dichiarazione così pesante ha immediatamente allarmato i mercati, obbligando il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, a twittare un messaggio di precisazione secondo cui “Trump gli avrebbe dichiarato di non aver mai pensato di silurare il numero uno della Fed, Jerome Powell, e di non credere di avere il diritto di farlo”.

Precisazione dovuta, data la delicatezza del tema, ma non sufficiente a tranquillizzare media e mondo finanziario, che valuta con estremo nervosismo la sola supposizione di un golpe alla Fed.

Cosa ha il diritto di fare

Facciamo allora il punto sulla situazione reale. Il Presidente degli Usa ha solo il potere di rimuovere un membro dal Board della Fed “for cause”, cioè per quella che italiano si definisce una giusta causa.



E qui si apre una complessa questione giuridico/amministrativa. Può quindi licenziare un componente dal Board ma non può sostituire il numero uno della Fed senza espellerlo appunto dall’organismo che governa l’agenzia centrale. Se lo facesse scatterebbe una guerra istituzionale dall’incredibile gravità, passibile di reazioni a tutti i livelli.

E poi c’è un secondo aspetto altrettanto allarmante, consistente nell’ipotesi di nominare alla guida della Fed un uomo a lui vicino, quindi qualcuno espressione della politica. In questo modo infatti l’intera gestione della Banca centrale diventerebbe catena di collegamento dei poteri forti e non - come deve essere - funzionale al servizio dell’economia del Paese.



L’effetto sarebbe dirompente, con una possibile guerra fra Presidenza degli Usa e mercati, certamente incapaci di accettare una simile decisione.

O è vera o è falsa!

Il mondo di Wall Street si sta domandando se la volontà di Trump sia reale o rappresenti soltanto un messaggio fine a se stesso.

Considera infatti inaccettabile l’ipotesi di una politica monetaria trasformata in strumento di breve termine, trascurando gli obiettivi di stabilizzazione dell’economia nel medio/lungo termine. Se il Presidente non lo capisse giocherebbe con il fuoco. Il quadro appare quindi complesso, sempre che Trump non si sia soltanto lasciato andare a uno dei suoi tanti annunci ai cittadini perché il potere capisca.



Questa volta però ha rischiato grosso, anche perché la situazione sta aggrovigliandosi. Lo conferma la notizia pubblicata dal Wall Street Journal secondo cui il dipartimento del Commercio ha deciso di non pubblicare dati sull’andamento dell’economia durante il parziale “shutdown” in corso, cioè il blocco di un quarto delle attività federali per mancanza di fondi, a causa dello stallo al Senato sulla legge di bilancio.

I nervi sono quindi tesi e in un simile contesto ogni parola andrebbe pesata con attenzione, precauzione di cui Trump non sembra proprio capace.

Fonte: News Trend Online