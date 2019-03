Bond oggi: terremoto tassi, dove e come investire

27/03/2019 08:06

Poco più di sei mesi fa sembrava che stesse per scatenarsi un terremoto sul fronte obbligazionario, con un generalizzato aumento dei tassi. Oggi accade l’opposto. Ormai la parola “accomodante” domina la scena e potrebbe incombere sul settore per tanto tempo. In questo contesto, manifestatosi più velocemente di quanto non si prevedesse, dove e come investire?

Bce, puntare sulla Tltro

Le iniezioni di liquidità da parte della Banca centrale di Francoforte al sistema bancario, che saranno maggiori rispetto alle attese, tali sono e tali resteranno, nel senso che l’esperienza passata dimostra come la loro catena di trasmissione all’economia reale sia risultata marginale.



Se ne avvantaggeranno quindi i grandi e piccoli istituti di credito, con il rafforzamento dei ratio patrimoniali. Di qui un probabile consolidamento delle obbligazioni Tier 1 e CoCo, quelle cosiddette di capitale, non facilmente accessibili però da parte dell’investitore privato. L’impatto potrebbe essere positivo anche per i Tier 2, sebbene a livelli minori.

Nel primo caso conviene operare con strumenti indiretti, quali Etf e fondi, mentre nel secondo sono quotati molti titoli sia su Mot sia su Tlx, riferiti soprattutto alle maggiori banche italiane. Per quanto riguarda invece l’aumento dei tassi in area Bce non resta che sperare in qualche timido segnale forse nella seconda parte del 2020.

Fed, interventi sui corti?

Il timore di un primo ribasso dei tassi si diffonde, con le quotazioni dei Fed Fund Futures che iniziano a scontarlo per fine anno, al contrario di quanto sostenuto da Jerome Powell, numero uno della Fed: quelli con scadenza dicembre 2019 lo anticipano per il 41,6% dei posizionamenti, mentre per il 32,3% i tassi resteranno invariati.



Ma il vero problema sta nella “yield curve” inclinata al ribasso in modo anomalo per le scadenze da 6 mesi a 5 anni. Da settimane ormai si parla di un possibile intervento nel corso dell’anno da parte della Banca centrale, consistente in operazioni sui titoli di Stato corti, per cercare di rialzarne le quotazioni allo scopo di abbassare la curva nel relativo tratto.

Acquistare quindi T-Notes brevi? Bisognava farlo sugli eccessi di ribasso dello scorso anno, anche perché c’è il rischio di un indebolimento del dollaro che potrebbe ridurre i margini. Meglio puntare allora sulle alte cedole di molte emissioni in $, in un’ottica di posizionamenti di più lungo termine.

Le altre europee incerte

La britannica Boe è totalmente prigioniera di come evolverà la Brexit.



I tassi sono fermi allo 0,75%, mentre l’inflazione dà segnali di risveglio, con un ritorno all’1,9%. Gli “inflation linked” inglesi hanno accelerato al rialzo nelle ultime settimane sia sulle scadenze medie sia su quelle lunghe. Per esempio lo 0,125% I-L 2056 è salito dai 181 Gbp (compreso fattore inflattivo) di fine febbraio ai 216 Gbp del 22 marzo, proprio quando la sterlina si rafforzava inaspettatamente.

Il quadro quindi è complesso e conviene astenersi da qualsiasi posizionamento, davanti alle incertezze sulle evoluzioni future. In Svezia i tassi negativi sono ormai una costante da più di tre anni, mentre la Polonia conferma il suo 1,5% ma i relativi titoli di Stato restano cari: il 4% 2021 in euro quota poco sopra 108, mentre il 2,5% 2024 in zloty prezza fra 101 e 102 Pln.

Emergenti boa di salvataggio

Che siano ancora emergenti è tutto da dimostrare ma le politiche monetarie degli ex Brics si caratterizzano tuttavia per tassi medi elevati.



Il problema è che anche qui la parola “accomodante” comincia a diffondersi. In Russia si parla di un possibile taglio dei tassi (ora al 7,75%) ma da mesi l’inflazione cresce, avendo superato il 5% su base annua. Cosa farà la Banca centrale di Mosca? Tutto dipenderà dalle stime sull’andamento del costo della vita, visto al ribasso per i prossimi mesi.

L’India ha di recente tagliato al 6,25% e il trend potrebbe proseguire. In Cina da qualche tempo si ipotizza un possibile “cut” – sebbene marginale – rispetto al 4,35% attuale. In Brasile c’è attendismo ma il divario fra gli attuali tassi al 6,5% e un’inflazione in netto calo fa prevedere pure qui una politica più “accomodante”.



Caso a parte infine quello turco: tassi al 24% rischiano di bloccare l’economia ma l’inflazione si aggira sempre sul 20%. Restano in conclusione sul fronte emergenti i rendimenti più significativi, con possibili movimenti rialzisti delle quotazioni, in presenza inoltre di valute tendenzialmente in rafforzamento.

Ne riparleremo nei prossimi giorni.

Fonte: News Trend Online