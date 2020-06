Bond oggi: tutti smaniano per piazzare Btp. Ecco cosa succede

04/06/2020 08:07

Di nuovo verso l’1,6% di rendimento: il nostro decennale veniva visto in trend positivo ma improvvise prese di profitto da metà seduta di martedì l’hanno riportato indietro verso la barriera di separazione fra area di forte debolezza (sopra l’1,6% appunto) e area di consolidamento (sotto).

Si resta quindi in un contesto fragile, confermato dal fatto che il collocamento della prima tranche dell’inedito 1,65% 2030 è avvenuto ieri a 99,52 euro con yield all’1,7%, certamente alto rispetto ai livelli trattati sul secondario per scadenze simili. Intanto si muovono le acque attorno ai Btp nel tentativo di stabilizzarne i corsi nel medio e lungo termine, perché se la battaglia è campale nella fase in corso rischia di diventare ancor più tale fra qualche anno, quando i nodi del costo della pandemia verranno al pettine.

Prima ipotesi: su un c/c specifico

Un emendamento al Decreto Rilancio presentato da esponenti del Governo ipotizza una soluzione abbastanza articolata per fortificare i nostri titoli di Stato.



Prevede di fatto che possano essere convogliate verso i Btp le fortune degli italiani detenute in liquidità. I dati riferiscono di 1.400 miliardi di euro tra conti correnti e conti deposito, una ricchezza sprecata e che la bassissima propensione al risparmio tiene inutilizzata. Da tempo si sta cercando di smuovere questa situazione, in realtà senza successo, a eccezione della favorevole esperienza del Btp Italia 2025.

L’operazione avverrebbe con il mix di una remunerazione base su un conto corrente specifico da aprire presso il Medio Credito Centrale, istituto bancario nazionale partecipato al 100% da Invitalia, e di un concomitante investimento in Btp. La detenzione sarebbe libera ma penalizzata dal non pagamento degli interessi già accumulati in caso di uscita anticipata, come avviene per esempio per i Pir.



La soluzione appare piuttosto complessa e ricorda la proposta dei Cir (Conti individuali risparmio) avanzata dal precedente esecutivo ma mai andata in porto.

Seconda ipotesi: solo agli italiani

Sul fronte dell’opposizione è stato invece valutato un progetto più “autarchico” di speciali emissioni di Btp, garantite non solo dall’Italia ma anche dalla Bce (il che appare difficile) e riservate esclusivamente ai cittadini della Penisola, favoriti in questo da consistenti vantaggi fiscali.



Il principio di base – ripreso da altre esperienza – sta nel convogliare il debito nazionale verso il risparmio tricolore, nel tentativo di evitare le forti speculazioni già viste in passato, soprattutto durante fasi di instabilità politica. La proposta – concettualmente corretta – si scontra però con le restrizioni per gli stranieri, idea che potrebbe scontrarsi con i veti dell’Unione europea.

Terza ipotesi: il Btp legato al Pil

Ne abbiamo già ampiamente scritto.



Il BtpP, indicizzato al Pil, allo studio presso il Dipartimento del Tesoro, trova più difficolta a realizzarsi rispetto alle ottimistiche previsioni delle scorse settimane, soprattutto per l’incertezza dei costi che comporterebbe per l’emittente Stato. Si è tornati a parlare di una specifica esenzione da imposte di successione.

Ciò appare strano considerando che tutti i governativi nostri e dell’area euro ne sono già esonerati, facendo ipotizzare che in presenza di una ristrutturazione delle norme fiscali appunto successorie questa franchigia potrebbe essere cancellata. Altrimenti che senso avrebbe continuare a insistere per il BtpP di una totale immunità in merito? Il vero problema consiste tuttavia nel calibrare il prezzo di emissione a sconto, che qualcuno ipotizza nell’area dei 70 per una scadenza sui 30 anni, sebbene l’opzione 50 anni non possa essere esclusa.

Quarta ipotesi: i perpetual

Molti emittenti – governativi e societari – stanno proponendo sul mercato nuovi titoli senza scadenza, con caratteristiche talvolta diverse fra loro.



Anche il nostro Mef ha allo studio un bond “irredimibile”, sebbene le difficoltà per la sua realizzazione non siano poche, a cominciare da quella di un rendimento nominale quanto basta interessante per gli investitori – prevalentemente istituzionali – ma sopportabile nel lungo termine dallo Stato.

Le simulazioni già effettuate non sono incoraggianti da questo punto di vista, anche perché esiste l’incertezza dell’esercizio della cosiddetta “call” (data di rimborso anticipato o in caso contrario di conversione da tasso fisso in tasso variabile), che potrebbe trasformarsi in un boomerang per l’emittente in ottica di lungo termine.

Giusto ma complesso

I tentativi messi in campo dalla politica e dalle istituzioni tecniche per stabilizzare i titoli di Stato sono più che auspicabili, sebbene incontrino non pochi ostacoli nella loro concretizzazione.



I due rischi maggiori appaiono quelli di scontrarsi con bocciature da parte di Bruxelles o di aggravare il peso del debito nel lungo termine. Certo è che i tempi si stanno accorciando e che probabilmente già prima di fine estate occorrerà trovare la risposta giusta. Sempre che ci sia!

Fonte: News Trend Online