Bond oggi: un mistero di nome Bund! Tramortito dalla concorrenza

Tutto dovrebbe dipendere da lui nel settore obbligazionario, almeno in area euro. Invece il Bund non si comporta più come una volta ed è diventato una specie di mistero perfino per gli istituzionali che ne condizionano il comportamento. Da ottobre si muove di fatto in laterale – relativamente al classico indicatore di forza, cioè il rendimento del decennale – compreso fra negativo 0,45% e negativo 0,21%, con una volatilità modesta, soprattutto nell’intraday.



E’ pur vero che, analizzato nell’arco di un anno, conferma invece una notevole variabilità dei corsi, che sembra tuttavia volersi attenuare. Cosa succede?

Troppo negativo!

Inevitabile una prima valutazione: il ritorno nel contesto degli yield con segno meno permette l‘utilizzo del Bund soltanto da parte degli istituzionali più legati a benchmark classici e dei trader supportati dall’analisi grafica.

Una parte invece di operatori professionali e di piccoli e medi investitori ha definitivamente rinunciato a questo governativo. Analizzando inoltre il mercato a 360° si osserva la spietata concorrenza del collega francese Oat, molto brillante, e perfino dei maggiori protagonisti della bolla obbligazionaria, quali il nostro Btp e il titolo di Stato greco, visti ancor più in compressione di rendimento ma temuti da molti.



In effetti il confronto con l’Oat conferma come nelle ultime settimane i suoi margini di manovra siano stati più ampi, con lo yield sceso dal positivo 0,12% al negativo 0,19% e soprattutto con una volatilità intraday di gran lunga maggiore.

Scoppia o non scoppia?

C’è anche dell’altro a condizionare il Bund.

Si chiama bassa inflazione e si chiama Bce, il che è scontato, ma soprattutto si chiama economia tedesca. Il netto calo dell’indice Zew, sceso violentemente a febbraio, su timori da coronavirus, con i 194 analisti e operatori finanziari intervistati dimostratisi pessimisti sia sull'attuale situazione economica sia sulle prospettive per i prossimi mesi a Berlino e dintorni, deprime l’immagine della locomotiva germanica.



In questo quadro la bolla Bund potrebbe scoppiare ma quando? Le opinioni in merito risultano discordanti. C’è chi vede un terremoto per la seconda parte del 2020 e chi lo rinvia al 2021. Il detonatore? Inaspettatamente la scarsità di Bund sul mercato, perfino (fra alcuni mesi) per la Bce.

Questa situazione potrebbe portare gli attuali detentori di governativi di Berlino ad accelerare le vendite alimentando una nuova volatilità. L’avvicinarsi al limite del 33% di titoli tedeschi detenuti nel Quantitative Easing diventerà infatti tecnicamente vincolante entro la metà del 2021, proprio quando – si spera – si vedrà un po’ di inflazione in più.

Altri rivali entrano in scena

Intanto succede che il maggiore concorrente venga oggi visto nei bond corporate in euro, attestati ancora – sebbene solo in parte – su rendimenti positivi e soprattutto alimentati da nuove emissioni, benché a basso rendimento.



In questo contesto per il piccolo e medio investitore l’opzione Bund – relativamente al segno “sell” per chi li detenga – diventa sempre più problematica. E’ il momento di vendere alle quotazioni attuali o è meglio aspettare? Data l’assenza di valide alternative – salvo il collocarsi su Etf a maggiore rischiosità di sottostanti ma dalla migliore redditività distributiva – la strategia va costruita puntando su possibili picchi delle quotazioni e su uscite dilazionate nel tempo.



Gli istituzionali sostengono che non è ancora il momento di collocarsi sui “book” ma allo stesso tempo non comprano più: questo è un segnale di cui tenere conto, perché escludono qualsiasi nuovo posizionamento in buy, oggi semplicemente inammissibile perfino da parte dei risparmiatori iper prudenziali.

In sintesi il Bund causa più punti interrogativi che certezze. Almeno questo è inconfutabile!

Fonte: News Trend Online