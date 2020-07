Borsa Italiana: ELITE promuove il secondo slot di Garanzia Campania Bond da € 23,75 mln

Ubi Banca giudica buy: MailUp con fair value di 6,30 euro in scia ai risultati del primo semestre..... TREND-ONLINE - 15/07/2020 12:00

Dal 2012 ELITE conta oltre 500 tra partner e investitori; 1.437 società rappresentanti 36 settori, da 45 paesi che impiegano 578.000 dipendenti e generano 100 miliardi di euro di ricavi aggregati. Massimiliano Lagreca, Head of Capital Services, ELITE, ha commentato: "Consapevoli del momento complesso per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, la seconda emissione da parte di 10 aziende della regione Campania rappresenta un segnale importante.

Nei prossimi mesi si prevedono nuove emissioni fino a ulteriori 102,75 milioni di euro per rispondere al notevole interesse mostrato dalle imprese campane: sono, infatti, 124 le PMI che hanno presentato manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio scorso, termine di chiusura previsto dall'Avviso per l'accesso allo strumento.

Le società saranno in grado di finanziare programmi di sviluppo quali realizzazione di nuovi impianti, acquisto di nuove aziende e investimenti in macchinari e software, attraverso* l'emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania*, che ha ideato lo strumento per conto della Regione.

Ha preso il via il 14 luglio 2020 la seconda emissione di Garanzia Campania Bond da 23,75 milioni di euro da parte di dieci PMI campane. Lo strumento, promosso da ELITE sul territorio campano attraverso il supporto attivo degli ELITE Desk di Confindustria, rappresenta per le PMI del territorio un'alternativa concreta al tradizionale canale bancario.

