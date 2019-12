Borsa Usa, dalle trimestrali speranze per il 2020 al rialzo

11/12/2019 16:03

Le trimestrali delle aziende Usa nel 2019 non sono stateparticolarmente brillanti. Paradossalmente questo è un elemento positivo dalmomento che rende più facile battere, nel 2020, i risultati del 2019. Sono inmolti a credere che se il mercato azionario statunitense ha tenuto bene fino adora potrà farlo anche nel 2020 visto che superare i risultati di quest'annopotrebbe rivelarsi facile (incognita degli accordi Usa - Cina permettendo).

Gli utili del 3° trimestre sono stati in calo del 2,4%rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre nel primo e nel secondo trimestreil calo era stato dello 0,4%.



Le attese per il 4° trimestre sono per unacontrazione degli utili dell'1,1% rispetto al 2018. Fino ad ottobre le atteseper il quarto trimestre erano per un rialzo del 3% ma la successiva revisioneal ribasso non ha impedito agli indici Usa di fare registrare recentemente nuovimassimi.

Due trimestri successivi di contrazione degli utilifarebbero iniziare una "earnings recession", l'ultima volta che si e'verificata questa situazione e' stato tra il luglio 2015 e il giugno 2016.Molti osservatori ritengono tuttavia che il 4° trimestre sara' il punto piu'basso del ciclo.



Dal momento che il vero driver dell'andamento delle azioni nelmedio lungo periodo sono gli utili, e non le notizie (in particolare quellerelative alla guerra commerciale che vanno tanto di moda da alcuni mesi aquesta parte) e' importante che questa aspettativa di essere alla fine dellafase di contrazione venga rispettata per evitare un danno alla strutturarialzista del trend di borsa.



Secondo Dubravko Lakos-Bujas di JPMorgan l'eps (earning pershare) dello S&P500 del 2020 sara' di 180 dollari, valore che rappresentaun aumento di quasi il 10% rispetto ai 163,63 dollari ipotizzati per l'intero2019 (sul quale la guerra commerciale Usa - Cina avrebbe pesato per 12 dollaricirca).



E' evidente che questa previsione potrebbe venire rovinata nel casoTrump e la Cina non giungessero ad un accordo.

Nel caso tuttavia le previsioni risultassero confermate loS&P500 potrebbe salire verso i 3400 punti nel 2020, anno in cui, e' benericordarlo, si terranno le presidenziali Usa, un periodo tradizionalmentefavorevole alla crescita dei listini.

Una evoluzione come quella ipotizzata da JPMorgan permetterebbeun ulteriore passaggio alle azioni value da quelle growth.

Il motivo di questarotazione, apparentemente contradditoria con le aspettative di rialzo dellaborsa, e' da ricercare con il contemporaneo rialzo dei rendimenti sui bond.

Questo movimento dei rendimenti favorisce infatti i titolifinanziari, che di norma entrano a fare parte dei panieri "value" enon di quelli "growth".



La stessa cosa si puo' dire per le materieprime, avvantaggiate da una espansione dell'economia rispetto alla condizioneattuale (politiche fiscali espansive in Europa e in Asia sembrano ormai alleporte, meno probabili invece negli Usa), e quindi anche per i titoliindustriali, che trarrebbero vantaggio tra l'altro da un accordo tra StatiUniti e Cina.



Le azioni "value" sono, dopo un lungo periodo disotto performance rispetto alle "growth", sottovalutate e questo nespiega il rinnovato interesse da parte degli investitori. In altre parole larotazione verso le azioni "value" e' compatibile con uno scenario diripresa dell'economia, dove i titoli ciclici potrebbero essere avvantaggiati.

Le stime per il 2020 sono attualmente di un aumento degliutili del 10% circa dal 13% circa ipotizzato a giugno, ma ci sono anche aspettativedi un 6% circa (Goldman Sachs).



Per il primo trimestre del 2020 le stime sonodi una crescita del 5%, del 6% per il secondo.

Dato il livello relativamente basso degli utili del 2019difficilmente gli investitori potranno essere delusi nel confronto con il 2020,il che sembra porre le basi per il proseguimento del trend favorevole allaborsa.

Del resto lo stesso fenomeno lo abbiamo appena sperimentatoper il 3° trimestre del 2019.

Anche in questo caso in molti casi gli utilihanno deluso nel confronto con il 2018 ma sono stati invece capaci disorprendere positivamente rispetto alle aspettative. Circa il 75% delle societàinfatti ha battuto le stime sugli utili, in media del 3,9%, e circa il 60% leha battute in termini di fatturato, in media dello 0,8%.

Il calo del 2,4% degli utili rispetto allo stesso periododel 2018 si somma ai due trimestri precedenti, anche loro negativi, e forma laprima serie negativa di tre trimestri consecutivi da quella terminata nelsecondo trimestre del 2016.



Il calo del 2,4% del terzo trimestre rappresenta lavariazione negativa maggiore dal secondo trimestre del 2016. I settorimaggiormente in difficoltà a livello di utili sono stati quelli dell'energia,delle materie prime e della tecnologia, quelli che invece hanno performatomeglio rispetto al passato sono stati la pubblica utilità e la sanità.



In termini di fatturato la crescita del 3° trimestre è statadel 3,1% rispetto allo stesso trimestre del 2018, il valore più basso dal 3°trimestre del 2016.

Ovviamente non tutti sono concordi nel dare questainterpretazione all'ultima stagione delle trimestrali. Morgan Stanley (nellapersona di Lisa Shalett, chief investment officer di Morgan Stanley WealthManagement) ad esempio resta convita che il confronto perdente con il 2018 nondebba essere sottovalutato, soprattutto se visto in combinazione con i segnalidi rallentamento dell'economia.



Nel 2002, 2008 e 2009, quando i profittiavevano evidenziato una contrazione rispetto al periodo precedente e l'economiaaveva rallentato, si erano creati infatti i presupposti per un successivo calodella borsa.

Secondo Morgan Stanley sara' opportuno seguire l'andamentodell'indice Russell 2000, quello che sintetizza l'andamento dei 2000 minorititoli di Wall Street, maggiormente focalizzati sull'economia domestica, peravere il polso della situazione della borsa nel suo complesso.

Morgan Stanley ipotizzache l'S&P500 possa essere diretto verso i 3000 punti per la fine del 2020,e nel frattempo rischia una caduta fino a 2750.

Sia il Russell 2000 sia lo S&P500 hanno disegnato nellasettimana conclusa il 6 dicembre sul grafico a candele settimanali un elementodi tipo "hanging man", tipologia di candela che compare nelle fasi dirallentamento di un uptrend e che puo' per questo motivo dimostrarsi anche il puntodi arrivo di un rialzo.





In particolare lo S&P500 e' giunto con i recenti recorddi quota 3154 a ridosso di un importante riferimento grafico, il lato alto delcanale (una coppia di linee parallele che contiene l'andamento del trend)disegnato dai minimi del 2009, una resistenza che evidentemente ha intimoritoil mercato che sta cercando la giusta motivazione per salire anche al di sopradi questo ostacolo.



Condizione perche' l'hanging man faccia sentire le sueimplicazioni negative comunque e' la violazione della sua base, quindi dei 1590punti circa per il Russell 2000 e dei 3070 punti per lo S&P500. E anche sequesti supporti dovessero venire violati prima che i due indici manifestinol'intenzione di avviare una correzione seria del rialzo di medio lungo periodoprecedente, mettendo quindi a rischio la prospettiva di un 2020 impostatopositivamente, sarebbero necessarie numerose conferme, come ad esempio laviolazione della media mobile esponenziale a 52 settimane, passante a 1553 peril Russell 2000 e a 2930 per lo S&P500.

Sotto quei livelli i prezzi potrebbero scendere a testare latrend line che sale dai minimi del 2009, a 1420 circa per il Russell e a 2440per lo S&P500.



Solo in caso di discese anche al di sotto di questiriferimenti ci sarebbe da iniziare a temere l'avvio di una fase correttiva dientita' rilevante.

Fino a quel momento il trend di fondo restera' orientato alrialzo, obiettivi a 1900 circa per il Russell e a 3900 punti per lo S&P500.

