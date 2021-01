BTP a picco, Spread corre. Dove schizzerà con nuove elezioni

14/01/2021 14:10

Diversamente dall'andamento composto di Piazza Affari, dove il Ftse Mib continua ad oscillare intorno alla parità senza variazioni di rilievo, prosegue all'insegna di forti tensioni la seduta odierna per il mercato obbligazionario italiano.

A dispetto di un contesto europeo che mostra fiducia, gli assert del Belpaese finiscono sotto pressione sulla scia degli ultimi sviluppi sul fronte politico.



Dopo un avvio già in salita ma senza particolari strappi, lo spread BTP-Bund ha visto peggiorare in tarda mattinata la sua impostazione, con un'impennata che lo vede ora appena sotto i massimi intraday a 120 punti base, con un rally dell'8,99%.

Ancora più marcato il movimento sul fronte dei tassi, complice il sell-off che si sta abbattendo sui BTP e che si traduce in una fiammata del rendimento a 10 anni, con un rally del 12,54% allo 0,664%.





Come anticipato prima, a seminare il panico su BTP e Spread è l'avvio ufficiale della crisi di Governo.

Ieri, dopo la chiusura dei mercati, l'ex premier Matteo Renzi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni dei Ministri che fanno capo al proprio partito, Bellanova e Bonetti, e ha attaccato duramente il premier Conte.



Secondo gli analisti di Equita SIM, i toni duri usati da Renzi contro il premier Conte rendono piu? difficile pensare a una ricomposizione dei rapporti e allo scenario di un Conte Ter sostenuto dagli stessi partiti di oggi.

Mel complesso la situazione rimane simile a quella che si era già delineata ieri, ossia con molti scenari ancora possibili.

Uno è quello di una rapida crisi di Governo che porti a un nuovo esecutivo sostenuto dalla stessa coalizione attuale, con o senza Conte come primo ministro.

Un'alternativa sarebbe un Governo senza Italia Viva e con il sostegno di senatori oggi appartenenti ad altri gruppi, oppure un Governo di unita? nazionale.

In tutti questi scenari, secondo gli analisti di Equita SIM le tensioni sullo spread potranno essere limitate grazie al supporto degli acquisti della BCE.





C'è da dire però che aumenterebbero le preoccupazioni sull’efficacia dell’azione di Governo.Se poi tutti questi scenari dovessero fallire, si andrebbe verso nuove elezioni, un'opzione che potrebbe invece creare tensione sullo spread, ma che al momento Equita SIM giudica ancora come il piu? improbabile.Quello di un ritorno al voto prima del tempo è uno scenario in ogni caso da non escludere, anche e soprattutto sulla scia delle indiscrezioni di stampa circolate questa mattina.I rumor infatti parlano di spazi di manovra piuttosto risicati per trovare una nuova maggioranza parlamentare che permetta di scongiurare un ritorno alle rune a giugno.Secondo gli analisti di UBS, BTP e Spread resteranno volatili fino a quando on ci sarà maggiore chiarezza sulla soluzione da adottare per superare la crisi politica in atto.La banca elvetica stima che lo Spread BTP-Bund possa schizzare fino a 200 punti base in caso di elezioni anticipate.Gli analisti al momento ritengono un simile scenario ancora improbabile, convinti che il Governo possa ancora trovare il sostegno di partiti minori o indipendenti per rimanere in vita e andare avanti.Nel caso in cui si dovesse scongiurare effettivamente lo spettro delle elezioni anticipate, allora secondo UBS lo spread BTP-Bund potrà calare sotto la soglia dei 100 punti base.In generale gli analisti mantengono una view costruttiva sui BTP che a loro dire restano interessanti visto che offrono ancora un certo potenziale di rendimento rispetto a quello di altri titoli europei, senza dimenticare che continuano ad essere supportati dagli acquisti della BCE. Fonte: News Trend Online