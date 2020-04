BTP e Spread: nuovo disastro, ma per analisti è ora di comprare

15/04/2020 17:08

In una giornata segnata da una profonda avversione al rischio, gli investitori vanno a caccia di beni rifugio e in quest'ottica in ambito obbligazionario prediligono titoli di Stato come il Bund, a danno di quelli della periferia tra cui i BTP.

BTP: il sell-off continua. Spread in rally

Non stupisce dunque che questi ultimi si muovano in controtendenza nel contesto europeo e non sorprende al contempo l'allargamento del differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco.

Anche se in ritracciamento dai massimi intraday toccati in area 248,5 punti base, lo spread BTP-Bund si conferma in rally e al momento viene fotografato a 239,4 basis points, con un rialzo del 9,67%.

Forti vendite sui BTP che di riflesso vedono un deciso incremento del rendimento a 10 anni, fotografato all'1,934%, con un incremento del 6,32% rispetto al close di ieri.

BTP: ecco cosa sta pesando secondo MPS Capital Services

Come detto prima, a pesare sull'andamento odierno dello spread e del BTP è in primis la fase risk-off che spinge a cercare beni rifugio.

Gli strategist di MPS Capital Services evidenziano inoltre che sui titoli di Stato italiani pesano da un lato le discussioni politiche interne sull'utilizzo del Mes e le incertezze europee sul Recovery Fund, e dall'altro la debolezza dell'economia italiana che, secondo il Fmi, quest'anno potrebbe registrare un calo del PIL del 9,1%.

BTP e Spread penalizzati da esito deludente Eurogruppo

A ciò si aggiunge anche la delusione per l'esito della riunione dell'Eurogruppo, da cui è arrivata di fatto una risposta poco convincente per affrontare la crisi economica derivante dal coronavirus.

Il focus è intanto rivolto al Mes dopo che l'Italia, al pari della Spagna, almeno per il momento ha fatto sapere di non voler ricorrere alla linea di credito.

BTP e Spread: per Credit Suissse sono ben protetti da BCE e Ue

La strada alternativa sarebbe quella di aumentare il deficit 2020 e a tal proposito Micahel Strobaek, CIO globale di Credit Suisse, evidenzia che in genere la sostenibilità del debito non è un problema per i Governi che hanno una Banca Centrale che può acquistare i titoli di Stato.

L'Italia secondo Strobaek è al limite della sostenibilità, ma a suo dire le possibilità che la BCE o l'UE rifiutino di sostenere il debito del nostro Paese sono molto limitate.

Questo perchè, come spiegato dal CIO di Credit Suisse, un'instabilità economica, finanziaria e politica comporterebbe rischi enormi per l'intera Europa.

L'Italia dunque può fare leva sul sostegno della BCE e questo offre senza dubbio una sorta di scudo ai BTP che in quesa fase di rinnovate turbolenze offrono interessanti opportunità.

BTP: Blackrock migliora il giudizio e dice buy

Non deve sorprendere che in questo momento BlackRock sia tornato a strizzare l'occhio ai BTP che ora sono da preferire ai Bund.

Gli esperti del gigante Usa hanno deciso di migliorare il giudizio sui bond della periferia europea, alzando il rating ad "overweight", non solo alla luce dei nuovi acquisti lanciati dalla BCE, che rappresentano un elemento fondamentale di supporto, ma anche per via delle valutazioni più basse.

BTP: per Goldman Sachs è ora di comprare

A puntare sui BTP è anche Goldman Sachs che in un report diffuso in questi giorni invita chiaramente ad acquistare, spiegando che la BCE resta l'unica e forte soluzione per la sostenibilità del debito italiano.

Già oltre il 15% di quest'ultimo è posseduto dall'Eurotower che potrebbe anche arrivare a detenerne il 50%.

In questo caso limite, come spiegato da Alain Durre di Goldman Sachs Research, l'Italia verrebbe lasciata con un debito/Pil dell'80% finanziato ai rendimenti del mercato, mentre l'altro 80% sarebbe finanziato al tasso di deposito della Bce, attualmente -0,50%.

Secondo Goldman Sachs, gli investitori possono prepararsi agli acquisti della Bce del tipo "qualunque cosa serva per un prestatore di ultima istanza", sullo stile di Draghi, o semplicemente in stile Fed, motivo per cui il consiglio è di comprare i BTP.

