BTP e Spread: Visco e Lane aiutano, ma l'Italia rischia uno choc

13/03/2020 21:39

Quest'ultima seduta della settimana è stata vissuta all'insegna di un certo sollievo dal mercato obbligazionario italiano che ha provato a reagire dopo il massacro della vigilia.

BTP: torna qualche acquisto, in forte calo lo Spread

Parallelamente al rally messo a segno dal Ftse Mib, che ha guadagnato oggi oltre il 7%, si è avuto un rallentamento delle tensioni sul fronte dei bond.



Lo spread BTP-Bund si è fermato a 238,6 punti base, con un netto ribasso dell'8,62%, circa 20 basis points più in alto però dei minimi intraday toccati a quota 217,90.

Tornano gli acquisti sui BTP, gran parte dei quali però è rientrata nel pomeriggio, sebbene ciò non abbia impedito una chiusura in calo del rendimento del decennale, sceso del 3,45% all'1,817, anche in questo caso ben lontano dal minimo di giornata toccato all'1,593%.





I BTP e lo Spread hanno quindi provato a reagire dopo la seduta massacrante di ieri, quando un violento sell-off si è abbattuto sul mercato italiano in seguito alle parole di Christine Lagarde, la quale ha dichiarato: "La BCE non è qui per chiudere gli spread sui bond, visto che non è una sua funzione".

Un'affermazione che ha mandato in tilt spread e BTP, risollevati in parte oggi dalle indicazioni del Governatore dela Banca d'Italia e dal capo economista della BCE.





Il numero uno di Palazzo Koch, Ignazio Visco, ha affermato che i mercati ieri hanno sottostimato la portata delle misure annunciate dalla BCE, aggiungendo che nulla può essere escluso per il futuro e che il Board guidato da Lagarde agirà ancora se saranno necessarie altre misure.



A distendre gli animi degli investitori anche le parole del del capo economista dela BCE, Philip Lane, il quale ha fatto sapere che Bruxelles è pronta a fare di più e ad adottare tutti i suoi strumenti, se necessario, per assicurare che gli alti spread attuali non mettano in pericolo la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'area euro.







Come detto prima, Visco e Lane sono riusciti in qualche modo a calmare le acque, regalando una boccata di ossigeno allo spread e ai BTP, ma resta una tensione di fondo che difficilmente sarà superata in tempi brevi.Le prospettive economiche dell'area euro, e in particolare dell'Italia, si profilano decisamente negative ed è difficile quindi che questo possa tradursi in un grande interesse per i titoli di Stato.Bank of America ad esempio, dopo aver azzerato le previsioni di crescita, fa sapere di attendersi ora una recessione nel Vecchio Continente, evidenziando l'urgenza di un aiuto fiscale, visti i forti rischi al ribasso.Ancora più allarmanti le indicazioni per l'Italia, almeno con riferimento a quelle che giungono da Commerzbank.Gli economisti di quest'ultima non escludono che l'impatto del coronavirus sull'economia del Belpaese possa essere simile a quello subito durante la crisi finanziaria.La banca tedesca evidenzia che il tasso di crescita potrebbe accusare una contrazione del 5,5% nel primo semestre 2020, rispetto alla seconda metà dello scorso anno.Nell'ipotesi peggiore in cui il settore dell'agricoltura, dell'industria e di altri servizi subissero una perdita del 5%, allora la crescita italiana si ridurrebbe di un ulteriore 3% nei primi sei mesi di quest'anno.Una pessima notizia dunque per lo spread e i BTP, per i quali il sentiment resta indubbiamente fragile, come spiegato dagli analisti di Kbc Bank, i quali spiegano che gli investitori vanno alla ricerca di una risposta politica più coordinata, sperando in misure decisive dall'Eurogruppo che si riunirà lunedì.Nella stessa giornata è previsto anche un vertice straordinario del G7 in una videoconferenza che avrà come scopo quello di coordinare gli sforzi nella lotta contro il coronavirus. Fonte: News Trend Online