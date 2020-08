BTP fermi, Spread sale. E' ora di vendere: ecco quando rientrare

20/08/2020 18:38

La seduta odierna si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto per i BTP che sono riusciti a rimanere a galla in una situazione di parità tra compratori e venditori.

BTP galleggiano, tassi fermi. Sale lo Spread BTP-Bund

A fine giornata il rendimento del BTP a 10 anni è si è mantenuto sotto la soglia psicologica dell'1%, fermandosi esattamente sulla parità, dopo aver registrato oscillazioni molto contenute, con un massimo intraday allo 0,991% e un minimo allo 0,962%.

La calma piatta dei BTP non ha contagiato lo spread BTP-Bund che invece ha terminato le contrattazioni a 146,7 punti base, con un rialzo dell'1,45%, dopo aver segnato un top intraday a 148,6 e un bottom a 144,6 basis points.

Spread penalizzato da movimenti Bund all'indomani della Fed

A pesare sull'andamento odierno dello spread ha influito l'impennata del rendimento del Bund che ha messo a segno un rally di circa il 4,5%, riportandosi vicino a quota -0,5%.

Il calo dei rendimenti in Europa si è avuto all'indomani dei verbali dell'ultima riunione della Fed da cui è emersa un'incertezza di fondo a causa del coronavirus e della volontà di mantenere una politica monetaria accomodante.

Di ciò non hanno risentito i BTP che, come detto prima, si sono mantenuti a galla, con il rendimento del decennale sempre sui minimi da febbraio scorso.

BTP: NN Investment Partners chiude i long.



Ecco perchè

La discesa del tasso a 10 anni però non dovrebbe spingersi molto oltre almeno per il momento, motivo per cui è bene considerare l'idea di portare a casa i profitti realizzati fino ad ora con le posizioni long aperte sui BTP.

E' questa la strategia seguita dagli esperti di NN Investment Partners, che in un'analisi pubblicata oggi hanno fatto sapere di aver ridotto il loro sovrappeso sui BTP a 10 anni.

Gli analisti hanno chiuso una grande posizione rialzista, decidendo di passare alla cassa e di prendere profitto dopo un mese dall'apertura della stessa.

Nella nota si legge che la scorsa settimana i rendimenti hanno mostrato una maggiore volatilità e i tassi hanno iniziato a salire.

Gli esperti hanno ritenuto così che questo fosse il momento giusto per uscire dalle posizioni long in essere e rivalutare le attuali dinamiche del mercato dei BTP.

NN Investment Partners non adduce motivi particolari per spiegare la recente ondata di volatilità dei tassi, ma già in precedenza aveva previsto che l'illiquidità estiva avrebbe potuto portare a oscillazioni irregolari dei prezzi.

BTP: tenersi pronti a rientrare al rialzo.



L'Italia ha ancora appeal

L'idea degli analisti è che non si dovrebbe giungere ad alcuna conclusione dai recenti movimenti in queste settimane estive.

L'uscita dalla posizione long sui BTP non ha portato però gli esperti di NN Investment Partners a cambiare idea sull'Italia.

Il nostro Paese infatti rimarrà il principale beneficiario degli acquisti della BCE e della ricerca di rendimento nel medio termine.

Anche alla luce di ciò gli analisti fanno sapere che cercheranno quindi il momento giusto per riaprire la posizione rialzista sui BTP.

https://twitter.com/TrendOnline/status/1295784146976079872?s=20

Fonte: News Trend Online