BTP Futura: quali effetti sui BTP ordinari? La view di Citigroup

09/07/2020 10:13

Al pari di quanto accade a Piazza Affari, dove il Ftse Mib al momento oscilla intorno alla parità senza registrare variazioni di rilievo, anche sul fronte obbligazionario non si registrano movimenti degni di nota.

BTP e Spread senza variazioni di rilievo

Lo spread BTP-Bund si presenta poco sopra i valori del close di ieri, con un rialzo dello 0,37% a 164,4 punti base.



I BTP tirano leggermente il fiato dopo il rialzo della vigilia, con i tassi in lieve rialzo, tanto che il rendimento del decennale sale dello 0,17% all'1,202%.

BTP e Spread: Unicredit vede seduta calma per 2 motivi

In una nota diffusa questa mattina gli strategist di Unicredit hanno evidenziano che quest'oggi lo spread e i BTP mostreranno un andamento tranquillo per due motivi.

In primis è stato molto scarno il newsflow a livello politico in vista dl vertice dei leader UE in agenda il 17 e il 18 luglio prossimi per discutere del Recovery Plan.

In secondo luogo è diffusa la convinzione che la BCE non annuncerà nuove misure in occasione del meeting della prossima settimana.

La conferma è arrivata dalla stessa presidente, Christine Lagare, che ha dichiarato: "Abbiamo fatto così tanto che abbiamo un bel po' di tempo per valutare".

BTP e Spread: domani verdetto Fitch su rating Italia.



La view di Citi

Gli investitori intanto preferiscono non sbilanciarsi anche in vista dell'appuntamento di domani quando è atteso il verdetto di Fitch sul rating dell'Italia.

L'agenzia ad aprile scorso ha tagliato a sorpresa la valutazione del merito di credito del nostro Paese, attualmente pari a "BBB-", con outlook stabile.

Per domani Fitch non dovrebbe annunciare alcuna mossa ed è questa anche la previsione di Citigroup che si aspetta la conferma del rating e dell'outlook per l'Italia

Gli analisti credono che le agenzie di rating attenderanno i piani del governo per rilanciare l'economia e stabilizzare il rapporto debito/Pil e non si aspettano quindi alcun cambiamento di rating o prospettive.

BTP Futura: 4° giorno di collocamento.



Per Citi aiuterà i BTP ordinari

Intanto l'attenzione continua ad essere rivolta al BTP Futura che oggi è giunto al quarto e penultimo giorno di collocamento.

Nella giornata di ieri la raccolta ordini per questo nuovo titolo ha superato quota 1,16 miliardi di euro e dall'inizio del collocamento la domanda complessiva è stata pari a 5,214 miliardi di euro.

A guardare con favore al BTP Futura sono gli strategist di Citigroup i quali ritengono che questa nuova emissione fornisca un contributo significativo al fabbisogno finanziario dell'Italia.

Questo permette di allentare la pressione sui BTP ordinari e spiegano così i segnali positivi arrivati in queste ultime giornate tanto dallo spread quanto dagli stessi BTP, con il rendimento del decennale tornato sui minimi di metà marzo.

BTP Futura: le attese di Citi e il confronto con il BTP Italia

Gli esperti della banca americana si aspettano che la domanda complessiva per l'emissione inaugurale del BTP Futura sia di circa 7 miliardi di euro.

Una cifra questa che è stata rivista al ribasso rispetto all'indicazione preliminare di 10 miliardi di euro, ma Citigroup evidenzia in ogni caso che si tratta di un ammontare impressionante.

La previsione è che la domanda complessiva del BTP Futura sia inferiore ai 22,3 miliardi di euro del BTP Italia collocato a maggio.

Quest'ultimo, a differenza del BTP Futura, è un titolo con una tradizione consolidata e il suo acquisito è aperto anche agli investitori istituzionali, motivo per cui non deve stupire secondo Citigroup il differente risultato in termini di raccolta.





Fonte: News Trend Online