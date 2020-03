BTP: i sell continuano. E ora? Attese e strategie di Unicredit

02/03/2020 20:32

Sulla scia della chiusura negativa di venerdì scorso, anche la nuova settimana è partita con indicazioni poco incoraggianti per il mercato obbligazionario italiano.

Lo spread BTP-Bund ha continuato ad allargarsi, fermandosi a quota 178,3 punti base, con un rialzo dell'1,83%, dopo aver avvicinato nell'intraday la soglia dei 190 con un top a 187,1 basis points.



Ancora vendite sui BTP che hanno perso ulteriormente terreno, pur riuscendo a limitare i danni nel finale, con il rendimento del decennale in rialzo dell'1,57% all'1,164%, dopo che nell'intraday è stato raggiunto un massimo all'1,231%.

In mattinata c'è stato un tentativo di stabilizzazione che però non è andato a buon fine, malgrado il ritorno di qualche acquisto sui BTP.



a fronte di vendite sui titoli core dell'area euro.

Le tensioni però sono tornate subito a dominare la scena, complici i deludenti aggiornamenti macro relativi all'attività manifatturiera che in Italia a febbraio ha registrato il 17esimo mese di fila in flessione.

A pesare sui BTP anche i costanti timori alimentati dalla diffusione del coronavirus, rientrati solo in parte dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l'Italia può ancora contenere l'epidemia.





Non state invece di grande aiuto le parole del vicepresidente della BCE, da cui si è appreso che quest'ultima è pronta a fare la sua partre se sarà necessario.

Luis De Guindos ha spiegato che l'Eurotower a breve potrebbe anche decidere nuovi tagli dei tassi di interesse e ulteriori acquisti di asset nell'ambito del quantitative easing per sostenere l'economia dell'area euro.

Come spiegato dagli strategist di Commerzbank, aumentano le speranze degli investitori per una risposta della politica monetaria su scala globale al fine di contrastare l'impatto economico del coronavirus.





Secondo gli esperti però qualsiasi risposta potrebbe rivelarsi insufficiente, visti i mezzi limitati a disposizione delle Banche Centrali.

A detta di Commerzbank un'inversione delle brusche correzioni accusate dall'obbligazionario la corsa settimana sembra improbabile e gli analisti evidenziano che i rischi al ribasso rimangono importanti.



Quanto all'Italia in particolare, i BTP continuano a soffrire e a pagare pegno ai crescenti timori per l'economia.Bruxelles ha già fatto sapere che valuterà la richiesta del nostro Paese di flessibilità sulle regole di bilancio vista l'emergenza coronavirus.Per Unicredit però anche se l'Italia ricevesse il via libera per misure di stimolo all'economia, queste avrebbe un impatto modesto sul rapporto deficit/PIL, monitorato attentamente dagli investitori.Anche in ragione gli ciò gli strategist consigliano di rimanere cauti su BTP, perchè ogni performance a medio termine degli stessi dipende dall'equilibrio tra deficit e credita, molto difficile da valutare al momento.Unicredit fa notare che lo spread BTP-Bund ha mandato in fumo i guadagni messi a segno dopo le elezioni regionali di fine gennaio in Calabria ed Emilia Romagna, mantenendosi però al momento poco più di 30 punti base più in basso rispetto alla media degli ultimi due anni.Da qui in avanti gli sviluppi dipenderanno principalmente dall'evoluzione dell'epidemia del coronavirus e dal suo impatto sull'economia che non può essere ancora valutato in questa fase.In ottica di medio termine Unicredit ritiene che la politica monetaria della BCE e l'abbondante liquidità dovrebbero fornire un certo sostegno ai BTP che nel breve però rimarranno esposti all'incertezza alimentata proprio dal coronavirus.Le banche centrali, spiegano gli analisti, stanno inviando segnali rassicuranti ai mercati che stanno contribuendo a stabilizzare il sentiment, ma resta da valutare l'efficacia della politica monetaria in questo contesto.Prima che la caccia al rendimento possa tornare ad essere il principale driver del mercato per BTP, bisogna assistere ad una riduzione dei timori sulle prospettive economiche dell'Italia.Per questi motivi Unicredit suggerisce di mantenere un approccio improntato alla cautela e di evitare acquisti frettolosi in questa fase. Fonte: News Trend Online