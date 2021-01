Consolidamento con ripresa di vari timori, da Usa e Italia

15/01/2021 16:14

Fase di consolidamento in mercati sempre molto ottimisti, con elevate speranze e occhi puntati al post-covid, e disinteressati alla geopolitica, politica, dati economici, nella spasmodica ricerca di RENDIMENTO, in mercati senza grandi ALTERNATIVE, e sempre GARANTITI dagli interventi Banche Centrali, Governi.

Nel frattempo il VIRUS procede nella sua pandemia, con 93mln di contagi e 2mln di decessi, e con maggiori timori per le tante varianti, e per la ripresa in CINA, e con l’efficacia del VACCINO che potrebbe essere messa in discussione. Ulteriori strette, chiusure in atto. I DATI economici negativi, in deterioramento, dopo una fase di RIPRESA dopo l’affondo della prima ondata virus, a fronteggiare la seconda ondata, con rischi di ulteriore prolungamento e stretta delle misure di contenimento.



Intatte le SANZIONI da USA alla CINA, e minacciate da USA a EU per il Nordstream2, forniture di gas dalla Urss, dopo la via della seta con Cina, il 5G, nella GUERRA COMMERCIALE in corso.

Guerra al TECNOLOGICO cinese, che si sta riversando sugli USA, con la mancanza di CHIPS, a frenare la produzione di varie AUTO per i prox 6-9mesi.

Per UK confermato effetto BREXIT, con l’aggiunta della pandemia, sui dati economici, risultati negativi, confermando le aspettative. Tutto questo a confermare la mia visione di un ECCESSO di ottimismo, aspettative, presente nei mercati finanziari, ora in fase correttiva. Dagli USA presentato il piano STIMOLO da Biden per 1.900billions, a sostegno, ora andrà al voto, e che non convince.



Commenti di POWELL che il rialzo dei TASSI non è cosi imminente. Riduzione dei commenti di TAPERING quindi in EU e USA, con domanda record alle ASTE, per le nuove EMISSIONI, a frenare il rialzo YIELDS. Un certo interesse sulla crisi di Governo ITALIA, e allo SPREAD, anche se il tutto risulta ben sostenuto dalla ECB-EU, intenta ad aiutare e contenere, garantendo il sostegno.

Maggiore attenzione sul Governo GER, per l’elezione del leader post-Merkel. DATI CINA rampanti, e pure unica Nazione in crescita, con spinta in tutta ASIA, a dare prospettive di recupero globale, ma anche tanti timori per un rallentamento da nuove ondate virus, elevati debiti e fallimenti.

COMMODITY spinte al rialzo da alimentari, frumento, soia.



ENERGIA spinta dal maltempo/freddo, su GAS, e sostegno per il PETROLIO dopo i recenti ampi rialzi graduali. METALLI sostenuti da aspettative di aumento della domanda, con il calo della produzione da fattore chiusure per il virus. Restano elevati i commenti negativi sul DOLLARO, con record di short presente, e di ottimismo per gli INDICI con elevati LONG.

Con la debolezza recente del dollaro, con circa -7pc nel 2020, spinta per EMERGENTI, URSS, LATAM, in mercati in cerca di yield. OGGI abbiamo ulteriore riduzione posizioni su INDICI, con energia, tecnologico, industriali, auto, telefonia in calo, ripresa finanziari azzerata, focus su utili banche Usa.



YIELDS sostenuti, SPREAD in rientro. Sulle VALUTE piu’ sostenuto DOLLARO, CHF, YEN, cede EURO, ANGLO, NORDICHE. Stabile URSS, EST-Eu, CINA, ASIA che restano sostenute, meglio LATAM. Male nuovamente BITCOIN con -8pc.

Dati economici

VACCINO INDIA preoccupa la mancanza di dati, efficacia – PASSAPORT COVID spinta dai leader EU per adozione, POL la piu’ recente ad emetterlo.

Verso ASSICURAZIONE COVID obbligatoria - PETROLIO -1.5 – GAS +3.5 – ARG -3.0, PLAT -3.0 – FRU +2.5 – URANIO +4,5 – EU bil comm 25.8bln da 29.6, exp +2,0 imp +2.4. riserve assets 878.9 da 859,4bln – CH yield 10anni -0.4770. alberghi nov -57.3pc. banche +1.0, Novartis, Dufry +1.5, Oerlikon -3.0, industriali -2.0 – UK yield 0.30.



gdp nov -2.6 e -8.5anno, su 3mesi +4.1 da 10.2pc. prod costruz nov -1.4 da -2.2, serv 3.7 da 9.7pc. prod ind -0.1 e -4.7anno, manifatt +0.7 e -3.8anno. bil comm -16.01 da -13.4bln, non EU -8 da -5.8bln. NIESR stima gdp 0.9 da 4.1pc. Aveva +4.0. BHPGroup -2.8 – GER yield -0.54. Baumont insolvente, -66pc.

Industriali -2.0, Daimler -1.7. Siemens Energy causa legale da GE, -6.50 – FF yield -0.33. cpi dic 0.2 e 0.0anno. SocGen -1.5 ITL yield 0.58, btp/bund 112. Governo, budget rialzato di 32bln per crisi. Debito pubbl nov 2586bln stabile. Mediolanum +3.0, Ferragamo -3.5, Beghelli +10, Prysmian -2.6, Saipem -2.0 – ESP yield +0.05.



cpi +0.2 e -0.5anno, Telefonica -2.0. Siemens GAmesa -3.5 – FINL gdp nov -0.4 da -1.9anno – SEK cpi 0.7 e 0.5anno – NOK bil comm dic 12.1 da 0.2bln – GRE disocc 16.7 inv, cpi -2.1 da -2.3pc anno – UNGH inflaz dic 2.7 da 3.0anno – ISR cpi -0.1 – URSS bil comm dic 7.08bln da +6.44.

Sberbank balzo utili - USA yield 1.11, 30anni 1.85. Biden piano 1.900bln per eco, priv, vaccino. Powell tassi rialzo non a breve. Ppi 0.3 e 0.8anno, core -1.2anno. vendite dett -0.7 e 2.9anno, core -1.4 da -1.3anno. prod ind +1.6, manifatt +0.9, capacity 74.5 da 73.4. NY Emp man Index genn 3.50 da 4.90.



inventari ind nov 0.2pc. Michigan sent cons 73.8 da 74.6, stato 79.2 da 80.7, aspett inflaz 2.70 da 2.50. JPMorgan utili record, ampie provvigioni su crediti, -1.2pc. HP +2.7, WellsFargo -3.5, City -1.5, Facebook +2.0 - JPN yield 0.0280. settore industr -0.7 da +1.6pc – S.COREA tassi inv 0.50pc.

Bambauer +148pc debutto, gruppo Samsung – INDIA costo refi balzo, 3anni BBB +30bps, ricerca vasta liquidità e banca centrale a ritirare eccessi. Prestiti bcari 6.7 da 6.1pc. bil comm -15.44 da -15.7bln, exp/imp leggero meglio - CINA Xiaomi in blacklist Usa, fino a -13, chiude -10pc.



Chian Nat Onshore Oil +5.0. Alibaba +2.0. debutto YiduHK +148pc, gruppo TEncent +2.5. prezzi case dic 3.8 da 4.0anno – AUD mutui +5.5pc – INDO exp dic +14.63 da 3.81anno, imp -0.47 da -27pc.

Autore: Bruno Chastonay Fonte: News Trend Online