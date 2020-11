Coronavirus: Cdm slittato alle 22

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati 175 decessi per Covid19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 20.190. I nuovi positivi sono 9.221, con un rapporto sui 42.248 tamponi processati pari al 21,8%. Sono gli ultimi dati della Regione. .... TREND-ONLINE - 20/11/2020 18:25

