Coronavirus: Italfarmaco dona 250 mila Dpi a Regione Lombardia

14/05/2020 18:10

Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Italfarmaco ha deciso di donare 250 mila dispositivi di protezione individuale (maschera di protezione facciale in Tnt, tessuto non tessuto) alla Regione Lombardia, "a supporto dell'attività di ripresa delle attività economiche e sociali a sostegno di una delle zone d'Italia più colpite dal contagio", informa il gruppo multinazionale italiano.



"In quest'ambito Milano, sede storica dell'azienda sin dal 1938 - ricorda la società in una nota - non ha mai sospeso l'attività produttiva del sito di viale Fulvio Testi 330, garantendo continua disponibilità dei farmaci lì prodotti, non soltanto all'Italia ma a tutti i continenti in cui vengono distribuiti, così tutelando al massimo la salute dei pazienti in un ambito di completa sicurezza dei propri dipendenti".

Fonte: News Trend Online