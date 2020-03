Coronavirus: le nuove misure economiche attese stamane

16/03/2020 09:12

E' atteso per le 10 di stamane il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare misure di contrasto alla crisi del nuovo coronavirus che dovrebbe impiegare quasi tutti i 25 miliardi di euro *previsti finora e, con l'effetto leva, *sbloccare finanziamenti per circa 350 miliardi di euro. Si tratta di una prima, importante, tappa cui è previsto seguire un nuovo intervento ad aprile.

I numeri di una bozza circolata sarebbero di 1,15 miliardi per il sistema sanitario nazionale standard, 1,5 miliardi di euro per il Fondo per emergenze nazionali pressa la Protezione Civile. Agli autonomi, anche quelli del turismo e dello spettacolo, dovrebbe arrivare una una tantum da 500 euro; alle imprese la possibilità della cassa integrazione per nove settimane, disposte al riguardo risorse per 5 miliardi di euro.



Sospesi i *mutui *fino a 18 mesi e le *scadenze fiscali *per chi sia in difficoltà economica (autonomi compresi). Previsti anche un fondo di ultima istanza da 200 milioni per chi guadagnava meno di 10 mila euro nel 2019 e ora ha dovuto interrompere per il Covid-19. Sarebbero previsti *congedi *fino a 15 giorni e retribuiti fino al 50% per i genitori di figli con meno di 12 anni che lavorino entrambi, nessun limite di età con figli disabili e previste estensioni ai genitori di figli di bambini tra i 12 e i 16 anni.



L'alternativa ai congedi sarebbero *voucher *baby-sitter da 600 euro che salirebbero a 1.000 euro per gli operatori sanitari.

Incerta la ventilata ipotesi di una riduzione delle bollette del 2020 in questo provvedimento almeno. Previta la possibilità d requisizione di mezzi, alberghi e strutture per l'emergenza.



Sui giornali il premier Giuseppe *Conte *ha esortato il popolo italiano ai sacrifici e alle scelte responsabili in un momento in cui questo può fare la differenza nell'emergenza peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. Un ringraziamento orgoglioso è stato indirizzato ai tanti esempi di buona condotta di questi giorni.

Romano *Prodi *ha esortato, come fatto anche in passato, l'Europa all'emissione di eurobond per gli investimenti di contrasto alla crisi ("Per un momento eccezionale, servono misure eccezionali").





Ieri ancora duri i *numeri della crisi sanitaria *in Italia: 20.603 persone positive al virus su 24.747 casi totali in Italia. Attualmente positivi 10.043 in Lombardia, 2.741 in Emilia-Romagna, 1.989 in Veneto, 1.087 nelle Marche, 1.030 in Piemonte, 763 in Toscana, 493 in Liguria, 396 nel Lazio, 296 in Campania, 316 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 199 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 179 in Sicilia, 139 in Umbria, 128 in Abruzzo, 66 in Calabria, 75 in Sardegna, 56 in Valle d'Aosta, 17 in Molise e 11 in Basilicata.



Sono guarite 2.335 persone. I deceduti sono cresciuti a 1.809, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

