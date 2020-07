Coronavirus: oggi 11 morti e 181 casi in Italia

28/07/2020 17:57

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 11 i morti e 181 nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza salgono così a 35.123 i decessi e a 246.488 i contagiati. Sono invece 163 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, 198.756 da inizio emergenza

Le persone attualmente positive sono 12.609, 40 quelle ricoverate in terapia intensiva, cinque in meno rispetto a ieri.

Di queste, 13 sono negli ospedali della Lombardia.

Sono sette le regioni italiane in cui non si sono registrati nuovi casi nelle ultime 24 ore: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

Fonte: News Trend Online