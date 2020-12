Coronavirus: oltre 432mila casi e 7.200 morti in 24 ore nel mondo

Per effetto delle misure governative numero fallimenti per ora contenuto, ma potrebbe esplodere.... TREND-ONLINE - 28/12/2020 13:00

Washington, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 432mila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel mondo e 7.200 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo rende noto la Johns Hopkins University nel suo ultimo bilancio, mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia si appresta a raggiungere quota 81 milioni. Per ora, a livello mondiale sono 80.792.902 le persone contagiate e 1.765.071 quelle decedute. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 19.134.977 contagiati e 333.125 morti. Sono invece 45.706.868 le persone considerate guarite a livello globale.

