Coronavirus: report Iss, Rt sopra 1 in Veneto e Molise

Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute) - E' il Veneto che, secondo l'ultimo monitoraggio Covid-19 della Cabina di regia, ha in questo momento l'Rt più alto d'Italia. In questa regione l'indice medio a 14 giorni si attesta a 1,13. Ma sono due le regioni a trovarsi sopra quota 1: insieme al Veneto, infatti, c'è anche il Molise, con un Rt di 1,07. Le due regioni si trovano sopra 1 sia con l'Rt medio a 14 giorni che con l'Rt puntuale, secondo il report dell'Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Tutte le altre regioni di trovano sotto questo 'spartiacque dell'epidemia', ma ci sono altre regioni vicinissime alla soglia critica di 1: sono il Lazio con Rt 0,98, la Lombardia a 0,96 e la Puglia a 0,97.

