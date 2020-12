Coronavirus: Speranza firmerà ordinanza, Basilicata, Calabria Lombardia e Piemonte gialle**

I BTP hanno raccolto ancora qualche acquisto per via dei timori di una hard Brexit. Lo Spread si è impennato, ma il ribasso non è ancora finito..... TREND-ONLINE - 11/12/2020 20:10

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. L’ordinanza sarà in vigore dal 13 Dicembre. .... TREND-ONLINE - 11/12/2020 21:05

