Criptovalute: Bitcoin in rally rovesciato, sensazioni fortissime

Attualmente, sul mercato delle criptovalute, il sentiment ribassista sul Bitcoin (BTC) sembra essere molto forte. Questo è quanto, tra l'altro, mette in evidenza Omkar Godbole su coindesk.com non escludendo, inoltre, il rischio al ribasso di un test in area 7.000 contro il dollaro. L'analista rileva infatti che l'RSI, indice di forza relativa, è vicino all'area di ipervenduto ma non abbastanza per scongiurare nuove sezioni al ribasso di brevissimo periodo.

Quotazioni Bitcoin, come uscire dal rally correttivo?

In data odierna, giovedì 25 maggio del 2018, l'oro digitale sulle principali piattaforme di scambio oscilla tra i 7.300 ed i 7.700 dollari (segui qui le quotazioni in real time) dopo aver fallito, lo scorso 5 maggio, il superamento della soglia psicologica dei 10 mila contro il biglietto verde.

Quello attuale per il Bitcoin sembra essere in tutto e per tutto un rally correttivo che, proprio sotto i 7 mila dollari, potrebbe innescare nuovi affondi.



E questo perché secondo l'analisi grafica fornita da Omkar Godbole solo sopra area 8.100 il punto di vista ribassista sarebbe abortito, e solo sopra i $ 8.644, massimo relativo dello scorso 21 maggio, BTC passerebbe da una tendenza orso ad un trend bullish.

Tom Lee sempre tra i Tori sul Bitcoin, conferma il suo target ambizioso

Intanto c'è chi, nonostante tutto, continua a credere in un rally estivo per il Bitcoin con target, entro la fine del 2018, in area 25 mila contro il dollaro, ovverosia con prezzi triplicati rispetto a quelli attuali.



Trattasi, in accordo con quanto riportato da coinspeaker.com, di Tom Lee, co-fondatore e managing partner di Fundstrat Global Advisors, che è noto nel mondo delle criptovalute per appartenere ai 'bitcoin bull'.

Autore: Filadelfo Scamporrino Fonte: News Trend Online