Criptovalute: Ripple con una marcia in più, novità da Coinbase?

Si scommette al riguardo, non a caso, che domani martedì 6 marzo del 2018 a dare l'annuncio dell'ingresso di Ripple su Coinbase siano congiuntamente Asiff Hirji , COO della piattaforma di scambio, ed il CEO di Ripple Brad Garlinghouse nel corso di Fast Money, noto show che va in onda sulla CNBC .

Non è peraltro la prima volta che Ripple , già negoziabile su exchange come Bithumb , Binance e Bitfinex , viene accostata per il trading alla piattaforma di scambio Coinbase , ma si sta sempre di più rafforzando l'ipotesi che finalmente i tempi siano maturi.

La criptovaluta Ripple (XRP) presto potrebbe essere negoziata anche sulla piattaforma di scambio Coinbase . E' questa, in estrema sintesi, l'indiscrezione che nelle ultime 24 ore ha portato Ripple a guadagnare circa il 16% in accordo con quanto è stato riportato da cryptovest.com .

