Ftse Mib giù: e ora? Anima Holding è il buy della settimana

12/01/2021 11:10

Dopo un avvio di settimana all'insegna della debolezza, con il Ftse Mib che ha chiuso in calo dello 0,32% ieri, il copione proposto oggi è molto simile.

L'indice delle blue chips ha avviato gli scambi in salita e dopo aver provato a scavalcare la soglia dei 22.800 punti è tornato indietro, presentandosi ora in area 22.650, con un calo dello 0,33%.



Al pari di quanto accaduto ieri, anche oggi prevale la cautela a Piazza Affari e un po' in generale sulle Borse europee, dopo i sostenuti rialzi delle ultime settimane.

Gli investitori stanno assumendo un atteggiamento piu? prudente considerando che i dati sia in Europa che in Cina continentale relativi ai contagi da Covid-19 sono in risalita.





Questo contribuisce ad alimentare i timori che le restrizioni attualmente in atto nei principali Paesi europei possano essere estese, posticipando la ripresa dell’economia.

Il mercato attende inoltre ulteriori dettagli sul piano di stimolo fiscale annunciato dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la nostra loro costruttiva sui mercati per il 2021, alla luce della combinazione di politiche monetarie espansive e stimoli fiscali senza precedenti.





In particolare, sul fronte europeo vedremo emergere nelle prossime settimane i dettagli dei piani nazionali di riforma che dovranno indicare i progetti a cui verranno destinate le risorse del Recovery Fund.

Gli esperti vedono quindi un supporto in particolare per i settori ciclici, come industriali e building materials, e per i settori particolarmente esposti ai piani europei, come rinnovabili e digitale.



Sulla base dell'analisi fondamentale, Equita SIM raccomanda l'acquisto di Anima Holding, coperto appunto con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo alzato del 2% 4,9 euro.





Gli analisti segnalano in primis che i dati di raccolta di dicembre si sono confermati particolarmente solidi, con una rilevazione positiva per 515 milioni di euro che ha portato il totale da inizio 2020 a +638 milioni di euro, leggermente superiore rispetto alla stima di Equita SIM di 500 milioni di euro.



A fine dicembre gli asset under management sono stati pari a 194 miliardi di euro e hanno toccato il loro massimo storico, con un incremento di circa 9 miliardi rispetto alla fine del 2019.Nel comunicato relativi ai dati sulla raccolta netta di dicembre, Anima Holding ha evidenziato che l’utile netto consolidato 2020, sulla base delle indicazioni sin qui elaborate, si posizionera? al di sopra dell’anno precedente, quindi oltre i 145,8 milioni di euro, rispetto alla stima di Equita SIM pari a 132 milioni di euro.L’indicazione era stata anticipata dal CEO in occasione di un’intervista a Il Sole 24 ore lo scorso 20 dicembre ed implica oltre 42,6 milioni di utile nel quarto trimestre 2020.Gli analisti ritengono che la differenza rispetto alle loro stime sia legata principalmente a maggiori performance fees.Equita SIM ha aggiornato le sue stime e per il 2020 si aspetta ora un utile netto di 150 milioni di euro rispetto ai 132 milioni indicati in precedenza, mentre le stime di performance fee sono migliorate da 48 a 75 milioni.Le attese sul dividendo sono state alzate da 0,17 a 0,2 euro per azione, con uno yield del 5%.Anima Holding dovrebbe essere al centro del processo di consolidamento che riguardera? il settore del risparmio gestito.Il consolidamento bancario non è senza rischi per Anima Holding, ma potrebbero aprirsi anche nuove opportunità.In particolare, in caso di integrazione con Arca, gli analisti di Equita SIM vedono spazio per creazione di valore a doppia cifra.Secondo gli esperti Anima Holding rimane uno dei principali player per giocarsi il consolidamento da M&A a valutazioni attraenti.Fonte: News Trend Online