I Buy di oggi da Abitare In a Inwit

23/06/2020 12:00

Equita giudica buy: Coima Res con target price di 7,70 euro in scia all’operazione Ubi con vendita di alcuni asset e contemporaneo acquisto di un importante progetto di sviluppo, centrale ed efficiente per il mercato milanese, Fca con prezzo obiettivo di 9,90 euro (conclusa l’istruttoria per il maxi prestito da 6.3 mld erogato da Intesa SanPaolo e garantito all’80% da Sace che scadrebbe nel primo trimestre 2023), Fiera Milano con fair value di 5,25 euro benchè sia stata cancellata l’edizione 2020 di Expocomfort, Fila con target di 9,50 euro (nel medio-termine la strategia di M&A continuerà dato che i settori di riferimento restano molto frammentati e ci sono opportunità da cogliere soprattutto in Asia a detta dell’ad), Iren con fair value di 2,85 euro (aggiudicata la gara per l’acquisizione di Unieco, società attiva nel settore waste ed operativa in Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Puglia) e Inwit con obiettivo di 10,60 euro in seguito all’ingresso nel Ftse Mib.

Fidentiis valuta buy: Abitare In con fair value di 56-62 euro in a un accordo di vendita con Korian Italian Group per la vendita del 17% di un’area a Milano per 13 mln di euro, Piaggio & C.



con target di 2,60-2,80 euro in scia ai dati sulle vendiute a maggio di moto e scooter in Europa e Telecom Italia con obiettivo di 0,95-1,00 euro dopo che Grillo (fondatore del Movimento 5S) ha suggerito che la creazione della rete unica dovrebbe essere una priorità per il Governo italiano sostenendo poi che Cda dovrebbe aumentare la sua partecipazione in Telecom al 25%.

Goldman Sachs assegna un buy a: Tenaris con prezzo obiettivo di 7,60 euro alzato dai precedenti 5,40 euro (il numeri degli impianti di trivellazione ha fatto segnare ribassi di circa il 65% rispetto ai picchi di marzo, in futuro non potrà far peggio di così).

Ubi Banca valuta buy: Cnh Industrial con fair value di 7,60 euro (Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine a BBB- seppur rivedendo l’outlook da positivo a stabile).

Integrae Sim giudica buy: Gel con target price di 2,17 euro.

Autore: Finanzaoperativa.com Fonte: News Trend Online