I Buy di oggi da Banca Sistema a Unicredit

10/06/2020 12:00

Banca Imi valuta buy: Banca Sistema con fair value di 2,20 euro (secondo rumors la Commissione economica del Parlamento europeo starebbe per approvare una riduzione della ponderazione del rischio dei prestiti garantiti da salari e pensioni), Biesse con prezzo obiettivo di 12 euro (l’aumento dei diritti di voto può garantire a Bi.fin una maggiore flessibilità adozione di misure sul capitale incaso di necessità), Banca Mediolanum con target price di 7,80 euro, alzato dai precedenti 6,30 euro in scia alla raccolta registrata a maggio, SeSa con obiettivo di 65 euro (attraverso la sua controllata Computer Gross ha acquisito un’ulteriore quota del 36% di Service Technology), Telecom Italia con target di 0,62 euro (secondo rumors stampa, KKR starebbe lavorando alla conclusione dell’accordo con Telecom per l’acquisizione del 40% di FiberCo) e Unicredit con fair value di 9,40 euro (collocato con successo Senior Preferred bond a sei anni).

Giudizio add inoltre per Generali con obiettivo di 15,60 euro (in vista dei potenziali affari in Malesia, in cui le unità vita e affari generali di Axa e Affin Bank sono in vendita).

Fidentiis assegna un buy a: Leonardo con prezzo obiettivo di 8,0-8,5 euro (nuovo contratto con la Marina danese) e Telecom Italia con target price di 0,95-1,00 euro.

Equita giudica buy: Astm con target price di 27,20 euro (Itinera vince contratto sulla Napoli-Bari e partecipa a gara negli Usa), Eni con prezzo obiettivo di 11 euro in scia al riavvio della produzione in Libia, Fca con fair value di 9,90 euro (nonostante indiscrezioni parlino di rischio istruttoria nel segmento veicoli commerciali leggeri in Europa), Fiera Milano e Italian Exhibition Group con target rispettivamente di 5,25 e 4,25 euro (il presidente della regione Emilia-Romagna in un incontro con il ministro dell’economia Gualtieri ha avanzato le richieste congiunte al Governo di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto a supporto del sistema fieristico nazionale sottolineando l`importanza del settore come volano dell’economia), Garofalo Health Care con obiettivo di 5,55 euro (favorevole e ricca pipeline di opportunità M&A), Intesa SanPaolo con fair value di 2,20 euro (nonostante le indiscrezioni su una possibile istruttoria dell’Antitrust), Moncler con target di 38 euro (alcuni segnali incoraggianti, ma più prudenza sul contesto del settore), Sicit con obiettivo di 12,20 euro in scia all’ammissione alla quotazione all’Mta e Telecom Italia con fair value di 0,47 euro in scia agli spunti dal piano Colao a sostegno delle infrastrutture TLC.

Banca Akros valuta accumulate: Cnh Industrial con prezzo obiettivo di 8,50 euro, migliorato dai precedenti 7,50 euro in scia al rally a Wall Street di Nikola della quale ne controlla una quota attraverso Iveco.

Mediobanca assegna un outperform a: Cellularline con target price di 6,50 euro dopo aver siglato un accordo triennale per la distribuzione dei prodotti di Altec Lansing, Digital Value con prezzo obiettivo di 28 euro (siglato un contratto da quinquennale da 6 mln di euro nel settore automotive), Nexi con fair value di 17 euro (il piano di ripresa del Governo italiano supporta la diffusione dei pagamenti digirali), Salcef Group con target di 11,40 euro (entrate per 38 mln di euro 38 milioni di euro per lo sviluppo della linea ferroviaria nazionale ad alta velocità) e Tinexta con fair value di 14 euro in scia al programma di buyback.

Autore: Finanzaoperativa.com Fonte: News Trend Online