I Buy odierni degli analisti da A2a a Telecom Italia

24/06/2020 12:00

Banca Akros assegna un buy a: Iren con prezzo obiettivo di 2,70 euro in scia all’emissione di un bond da 500 mln di euro con scadenza decennale.

Giudizio inoltre accumulate per: Atlantia con target price di 17 euro (molti giornali concordano che la revoca della concessione ad Aspi non sia più un’opzione sul tavolo e che un accordo tra Atlantia e Governo sia ormai vicino), CNH Industrial con fair value di 8,50 euro nonostante il brusco calo delle vendite di camion nell’Eurozona a maggio, Digital Magics con obiettivo di 6,70 euro (Cdp e il Governo italiano hanno presentato ieri il nuovo impegni a sostegno dell’ecosistema italiano di capitale di rischio, di cui un miliardo di euro supporto finanziario), Fca con target di 10 euro (un giudice federale di Detroit ha ordinato ai Ceo di Fca e di General Motors di incontrarsi non oltre il primo luglio per cercare di risolvere la disputa legale avviata l’anno scorso da GM contro Fca, accusata di presunta corruzione del sindacato Usa) e Snam con fair value di 4,90 euro (il consorzio di Snam acquisterà una partecipazione del 49% in Adnoc).

Fidentiis valuta buy: A2a con target price di 1,40-1,60 euro (l’espansione del gruppo in Veneto è la chiave per i futuri sviluppi dell’azienda), Abitare In con target di 56-62 euro (Milano Progetti, interamente partecipata da AbitareIn, proprietaria del complesso immobiliare dismesso a Milano, in via Cadolini, cosiddetta area “Ex-Plasmon” ha sottoscritto con il gruppo Korian Italia un accordo preliminare per la cessione a quest’ultimo di una porzione di detto complesso immobiliare per 13 mln di euro), Buzzi Unicem con prezzo obiettivo di 24-25 euro (il produttore di cemento Usa James Hardie ha annunciato che il mercato immobiliare nordamericano è stato meglio del previsto tra il 20 maggio e il 20 giugno), Saras con obiettivo di 1,20-1,30 euro in scia all’andamento del margine di raffinazione e Telecom Italia con fair value di 0,95-1,00 euro dopo che Grillo (fondatore del Movimento 5S) ha suggerito che la creazione della rete unica dovrebbe essere una priorità per il Governo italiano sostenendo poi che Cda dovrebbe aumentare la sua partecipazione in Telecom al 25%.

Equita giudica buy: Acea con prezzo obiettivo di 17,80 euro (Fabio Paris nominato nuovo Cfo del gruppo), Banco Bpm con target price di 1,80 euro (il margine di interesse dell’istituto potrebbe beneficiare di un aumento del TLTRO3 dagli attuali 14 mld fino ad un massimo di 35 mld di euro), Credem con target price di 5,40 euro (l’erogazione dei prestiti 100% garantiti ha raggiunto 350 mln, che implica una quota su questo prodotto superiore a quella sui presiti complessivi a conferma di un miglior time-to-market del gruppo e di una maggiore reattività della rete distributiva ai cambiamenti di mercato), Creval con fair value di 6,20 euro (secondo il management l’impatto più rilevante sul costo del rischio delle banche relativo alla crisi causata da Covid-19 sarà legato all’accelerazione nel flusso di nuovi NPE, specialmente alla fine del periodo di moratoria), Enel con target di 8,10 euro (secondo quanto riportato da Quotidiano Energia, lancerà il prossimo anno un nuovo business dedicato all’idrogeno nei mercati di Stati Uniti, Cile e Spagna installando elettrolizzatori nei suoi parchi solari ed eolici), Hera con obiettivo di 3,80 euro, Igt con fair value di 10 euro (le lotterie stanno recuperando velocemente i livelli pre-Covid, alcune sono ancora più alte probabilmente supportate anche dalla chiusura di altri giochi), Intesa San Paolo con fair value di 2,20 euro (il management sta valutando la cessione dell’attività di remarketing), Italian Exhibition Group con obiettivo di 4,10 euro, ridotto però del 3% in scia alla cancellazione dell’edizione di settembre di VicenzaOro, Leonardo con target di 9,50 euro (11 le manifestazioni di interesse per l`acquisizione di Piaggio Aerospace), Saras con fair value di 1,10 euro, Sicit con target di 12,20 euro (aumentata la produzione da pelo animale) e Telecom Italia con obiettivo di 0,47 euro.

Banca Imi assegna un buy a: Abitare In con prezzo obiettivo di 23,60 euro, Fca con obiettivo di 9,40 euro, Eni con target price di 11,20 euro (acquisito da Asja Ambiente Italia un parco eolico da 35MW), Iren con target di 3,40 euro, Snam con obiettivo di 5,10 euro e Telecom Italia con fair value di 0,62 euro.

Giudizio add inoltre per A2a con obiettivo di 1,57 euro (inizio copertura titolo), Sicit con target di 12 euro e Tinexta con fair value di 13,30 euro in scia alla nuova guidance.

Mediobanca valuta outperform: Acea con target di 22,50 euro, Digital Value con obiettivo di 28 euro (annunciato un nuovo contratto di oltre 28 mln di euro), Enel con fair value di 8,60 euro, Telecom Italia con target di 0,68 euro e Tinexta con obiettivo di 14 euro in scia al proseguimento del buyback.

Autore: Finanzaoperativa.com Fonte: News Trend Online