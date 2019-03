Il rialzo dei bond potrebbe non essere una buona notizia per le borse

28/03/2019 22:36

Le borse per il momento tengono tutto sommato bene ma l'incertezza dei mercati finanziari sulle prospettive dell'economia e' evidente se si vanno a guardare i grafici dei principali bond governativi. Negli USA il Bureau of Economic Analysis ha reso nota la lettura definitiva del PIL relativo al quarto trimestre 2018 indicando un incremento pari al 2,2%, inferiore alla precedente stima pari al 2,6% e al consensus fissato a +2,4% mentre S&P ha rivisto le stime di crescita dell'Eurozona a +1,1% dall'1,6%.



I prezzi dei titoli di stato Usa a 10 anni sono ai massimi da dicembre del 2017, quelli degli analoghi titoli giapponesi addirittura ai massimi dal luglio del 2016. Il Bund tedesco e' abbondantemente negativo, gli investitori pur di mettere il loro denaro in un porto sicuro sono disponibili a rinunciare gia' in partenza ad una parte del loro capitale.



Le banche centrali hanno fatto una inversione a U clamorosa, spinte dalle mutate condizioni dell'economia: i tassi non solo non saliranno nel prossimo futuro ma potrebbero anche riprendere a scendere, nonostante siano su livelli gia' molto bassi. Tutto questo alla lunga non potra' non riflettersi sulle borse, all'avvicinarsi di una fase di contrazione dell'economia e con inflazione e tassi di interesse attesi in calo anche gli utili aziendali inevitabilmente ne risentiranno.Questo non significa che da domani il mercato azionario e' a rischio ribasso, ma fino a che i massimi del 2018 non saranno alle spalle, e anche se molti indici si sono riportati in vista di quei livelli per adesso nessuno dei principali e' riuscito nell'impresa di scavalcarli, l'ipotesi da fare e' che la fase correttiva iniziata nel 2018 sia ancora in corso e che il rialzo visto nel primo trimestre del 2019 e' destinato a dimostrarsi parte integrante di quella fase correttiva, alla quale manca evidentemente ancora uno o piu' elementi di ribasso per concludersi.

