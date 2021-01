Investire nel petrolio attraverso le compagnie statali

13/01/2021 20:00

Il petrolio greggio è una miscela di idrocarburi che si è formata da piante e animali vissuti milioni di anni fa. Il petrolio è un combustibile fossile, ed esiste in forma liquida in grotte o serbatoi sotterranei, in piccoli spazi all'interno di rocce sedimentarie, e vicino alla superficie nelle sabbie bituminose (il cosiddetto petrolio di scisto).



I prodotti petroliferi sono combustibili ottenuti dal petrolio greggio e da altri idrocarburi contenuti nel gas naturale. I prodotti petroliferi possono anche essere ottenuti da carbone, gas naturale e biomassa.

Dopo che il petrolio greggio è stato rimosso dal terreno, viene inviato ad una raffineria dove le diverse parti del greggio vengono separate in prodotti petroliferi utilizzabili.



Questi prodotti petroliferi includono benzina e carburanti per il trasporto, distillati come gasolio e olio combustibile per riscaldamento e la produzione di elettricità, carburante per jet, asfalto e olio stradale, materie prime petrolchimiche, plastiche e materiali sintetici che sono in quasi tutto ciò che usiamo, cere, oli lubrificanti e asfalto.

In totale si tratta di circa 6000 prodotti che vengono derivati dal cosiddetto oro nero.

Un barile di petrolio greggio da 42 galloni (159 litri) rende circa 45 galloni (170,3 litri) di prodotti petroliferi nelle raffinerie a causa del guadagno di lavorazione della raffineria.



Questo aumento di volume è simile a quello che succede al popcorn quando il granturco viene fatto scoppiare in una padella o nel microonde.

Il petrolio è una delle risorse naturali più importanti al mondo. Per questo motivo, molti governi scelgono di nazionalizzare le loro forniture di petrolio.

Questo dà loro un maggiore controllo sulle loro riserve di petrolio e l'accesso ad ulteriori flussi di reddito. In pratica, la nazionalizzazione comporta spesso la creazione di una compagnia petrolifera nazionale per supervisionare le operazioni energetiche del Paese. Quali sono le compagnie petrolifere statali più grandi e influenti al mondo?

Compagnie petrolifere di proprietà dello Stato in base alle entrate

Le compagnie petrolifere nazionali sono una forza importante nel settore energetico globale, controllando circa tre quarti delle riserve petrolifere della Terra.



Di conseguenza, molte hanno trovato il loro posto nella lista Fortune Global 500, una classifica delle 500 maggiori compagnie petrolifere mondiali per fatturato.

Le più importanti compagnie petrolifere nazionali sono la Sinopec, cinese, 2° nella classifica di Fortune, la China National Petroleum Corporation (CNPC) (4°), la Saudi Aramco (6°), la russa Rosneft (76°), la brasiliana Petrobras (120°), l'Indian Oil Corporation (IOCL) (151°), la malese Petronas (186°), la National Iranian Oil Company (NIOC) e la Petróleos de Venezuela (PDVSA).

I ricavi del 2019 di queste società sono stati impressionanti.



Per Sinopec si è trattato di 443 miliardi di dollari, per CNPC di 379 miliardi e per Saudi Aramco di 330. Rosneft ne ha guadagnati 96, Petrobras 77 la IOCl 69 e la Petronas 58. La compagnia statale iraniana e quella venezuelana sono un po' indietro, rispettivamente con 19 e 23 miliardi, ma i dati venezuelani risalgono al 2018, e c'è da osservare che Iran e Venezuela sono stati colpiti duramente dalle sanzioni americane ed europee per le noti questioni geopolitiche.

Diamo un'occhiata a quali di queste compagnie sono quotate, e quindi a quelle che siano investibili.



Quotarsi può essere una strategia efficace per queste aziende, in quanto permette loro di raccogliere capitali per nuovi progetti, garantendo al tempo stesso il mantenimento del controllo dei loro governi.

Sinopec

Il gigante cinese del petrolio e della chimica, di proprietà dello Stato, è rimasto al secondo posto nella classifica del 2020, anche se i suoi profitti sono scesi del 16,2% a 6,8 miliardi di dollari.

Sinopec ha scommesso molto sull'espansione della capacità produttiva l'anno scorso, proprio quando i prezzi del petrolio sono stati molto volatili, e il 2020 è stato ancora più difficile.

Le misure di blocco adottate dalla Cina per contrastare la pandemia di coronavirus hanno intaccato la domanda di energia a causa della sospensione dell'attività industriale.



Il risultato è stato una perdita trimestrale record nel primo trimestre per Sinopec, con tagli alle spese in conto capitale. Tuttavia, ci sono stati segnali di una rapida ripresa: entro aprile, la società ha dichiarato che le vendite giornaliere sono tornate al 90% dei livelli pre-lockdown.

La società è quotata sia alla Borsa di New York che a quella di Londra.

China National Petroleum Corporation (CNPC)

L'anno scorso ha portato molte avversità per la China National Petroleum Corp (CNPC), la società madre statale del secondo produttore di petrolio del paese, PetroChina.



Il crollo dei prezzi del petrolio e la domanda di energia hanno messo sotto pressione le entrate e i margini di profitto del settore, e PetroChina non ha fatto eccezione.

Anche prima dell'inizio della pandemia, PetroChina ha annunciato un calo dei profitti del 58% nel terzo trimestre dello scorso anno, causato dall'eccesso di capacità produttiva nel mercato cinese del gas naturale.

L'attività di importazione di gas di PetroChina ha subito una perdita netta di 4,3 miliardi di dollari nel 2019.

Nonostante i venti contrari, questo raffinatore di petrolio e gas mantiene il suo 4° posto nella classifica Global 500, lo stesso che occupa ormai da quattro anni. La società è quotata alla Borsa di New York, a quella di Hong Kong e a Shangai.

Saudi Aramco

Nel dicembre 2019, Saudi Aramco ha fatto il suo atteso debutto alla Borsa saudita, diventando la più grande offerta pubblica iniziale del mondo.



Ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari a pochi giorni dalla sua quotazione. L'IPO, punto di riferimento della società, ha mostrato ciò che molti sospettavano da tempo: Aramco, la società più redditizia del mondo, ha realizzato 88 miliardi di dollari di profitti totali lo scorso anno.

Nel 2020, la società ha fatto i conti con un crollo del petrolio nel mezzo della pandemia, ma l'aumento della domanda in Cina e le speranze di una seconda limitata ondata della pandemia hanno fatto dire all'amministratore delegato Amin Nasser, a giugno, che "il peggio" sia alle spalle della società.



Lo sperano anche gli investitori.

Rosneft

Rosneft è il leader del settore petrolifero russo e la più grande società pubblica mondiale del petrolio e del gas. La Rosneft Oil Company si concentra sull'esplorazione e la valutazione dei giacimenti di idrocarburi, sulla produzione di petrolio, gas e condensati di gas, sui progetti di sviluppo dei giacimenti offshore, sulla lavorazione delle materie prime, sulla vendita di petrolio, gas e prodotti raffinati nel territorio della Russia e all'estero.

La Società è inclusa nell'elenco delle società strategiche della Russia.



Il suo principale azionista (40,4% delle azioni) è ROSNEFTEGAZ JSC, che è posseduta al 100% dallo Stato; il 19,75% delle azioni è di proprietà di BP, il 18,93% è di proprietà di QH Oil Investments LLC. La società è quotata sia alla Borsa di Mosca che a quella di Londra.

Petrobras

Patrobras è un'azienda pubblica che opera su base integrata e specializzata nel settore del petrolio, del gas naturale e dell'energia.

E' presente nei segmenti dell'esplorazione e produzione, raffinazione, commercializzazione, trasporto, petrolchimico, distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, elettricità, gas chimici e biocarburanti.



Ha sede a Rio de Janeiro.

Tenendo conto della sua portata combinata di emissioni di gas serra, la Petrobras è una delle aziende pubbliche più dannose per il clima. La società è quotata alla Borsa di New York, a quella di San Paolo ed a quella di Madrid.

Indian Oil Corporation

Indian Oil è una major energetica diversificata e integrata con presenza in quasi tutti i flussi di petrolio, gas, petrolchimico e fonti di energia alternativa, con personale di alto livello, tecnologie all'avanguardia e ricerca e sviluppo all'avanguardia.



Una società dove l'energia in tutte le sue forme è sfruttata nel modo più responsabile e fornita ai consumatori nel modo più economico.

Indian Oil rappresenta quasi la metà della quota di mercato dei prodotti petroliferi indiani, con vendite di 78,54 milioni di tonnellate metriche nell'anno 2019-20.

Oltre il 32% della capacità di raffinazione nazionale e il 71% della capacità di trasporto dei gasdotti del settore downstream sono di Indian Oil.

Nell'ultimo decennio Indian Oil ha costruito assiduamente le sue nuove attività, ovvero la commercializzazione di prodotti petrolchimici e di gas naturale, fino a raggiungere un livello di integrazione notevole.



Le incursioni a monte della Corporation nell'esplorazione e produzione hanno dato risultati anche sotto forma di un consistente portafoglio di asset oil & gas in India e all'estero.

Indian Oil è allineata alle aspirazioni dell'India di transitare verso un'energia più pulita e ha pianificato grandi investimenti in progetti di energia alternativa e di sviluppo sostenibile.

Sta lavorando per espandere il suo portafoglio di energia solare ed eolica.

La sua diversificazione in opzioni di energia alternativa e rinnovabile riguarderà la produzione di etanolo da gas di raffineria, un nuovo processo di biometanazione per la conversione dei rifiuti organici in biogas e la commercializzazione di un processo brevettato ed economico e di un enzima per la pr Fonte: News Trend Online