IWB: vendemmia 2018 +24% di produzione rispetto all'anno precedente

13/12/2018 13:02

L'Associazione degli Enologi Italiani (Assoenologi) ha confermato che la produzione della vendemmia 2018 in Italia è stata superiore in quantità del 24 % rispetto alla precedente. La produzione complessiva si attesterà a circa 52,5 M di ettolitri, contro i 42,5 M della vendemmia 2017. Dal punto di vista qualitativo, si sono avute delle situazioni eterogenee, dovute sia all'andamento climatico, che alla quantità di uva prodotta.

Le regioni più produttive sono state il Veneto (9,7 M di ettolitri) e la Puglia (8,1 M di ettolitri). Dopo un 2017 avaro, quindi, si ritorna ad una produzione abbondante, che ha fatto rientrare i listini di vini ed uve dai massimi registrati nel periodo precedente. Alessandro Mutinelli, presidente di IWB commenta: "Dopo una vendemmia critica come quella del 2017, che ha causato incrementi importanti di costo della materia prima nell'esercizio 2018, ci troviamo ora in una situazione di abbondanza di prodotto, con listini in calo.



Nel 2019, quando la produzione della corrente vendemmia andrà in vendita, si avrà una minore pressione sui conti e una maggiore competitività sui mercati internazionali".

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online