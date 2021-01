L’ennesimo bivio

Questa figura però non è ancora completata. Lo sarebbe se il Future oggi scendesse sotto il supporto di 3.775, che per due volte ha attirato i compratori venerdì scorso e ieri. In tal caso potrebbero arrivare altre prese di profitto e la correzione materializzarsi.

Immediato ieri il contraccolpo in Borsa per l’azienda di Musk, che venerdì scorso era arrivata alla quotazione stratosferica di 884 $ (+117% dal 16 novembre!), mentre ieri è ruzzolata del -7.8%.

Questo eccesso di zelo democratico a scoppio ritardato da parte dei grandi erogatori dei servizi social ha provocato il risentimento di larga parte dei fan di Trump, oltre che ampie critiche nell’opinione pubblica, che si interrogano, giustamente, se abbia senso che siano i vari Cook, Dorsey, Bezos e Zuckherberg a decidere che cosa vada pubblicato e che cosa no. Già la censura è odiosa e pericolosa per la democrazia quando viene praticata dagli stati. Lo è ancor più se a praticarla è il club dei più ricchi del pianeta.

Innanzitutto, ma non è certo il principale scricchiolio, tutti gli indici occidentali ieri hanno subito una battuta d’arresto. Perdite non clamorose e quasi tutte inferiori al punto percentuale: Eurostoxx50 -0,67%, Dax -0,8%, SP500 -0,66%, DowJones -0,29%. Solo il Nasdaq100 ha avuto una perdita superiore al punto percentuale (-1,55%).

La giornata odierna si candida perciò ad essere il potenziale innesco di una fase di correzione del lungo rally di fine anno (con appendice a gennaio), partito dai minimi dell’ultima seduta di ottobre e che in poco più di due mesi ha messo a segno un rialzo di oltre il 18% sul principale indice azionario USA (SP500), del 19,5% sul tecnologico Nasdaq100 e addirittura del 39% per l’indice delle small cap Russell2000.

Dopo la settimana incredibile, in cui i mercati hanno vissuto come occasione di acquisto la peggior crisi della storia democratica americana contemporanea, ieri hanno cominciato ad avvertirsi i primi scricchiolii nell’euforia del sentiment.

