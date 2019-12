L'inflazione Usa alza la testa ma la Fed rimane tranquilla

17/12/2019 12:15

Il Bureau of Labor Statistics ha recentemente comunicato chel'inflazione USA a novembre si è attestata a +0,3% m/m e +2,1% a/a (consensus+0,2% e +2,0%, precedenti +0,4% e +1,8%). L'inflazione core (depurata daglielementi più volatili come gli alimentari e l'energia) si è attestata a +0,2%m/m e +2,3% a/a (consensus +0,2% e +2,3%, precedenti +0,2% e +2,3%).

Nell'areadell'euro invece l'inflazione è molto più dimessa, la Bce ad inizio mese haaggiornato le sue stime ipotizzando un +1,2% per il 2019 e un +1,1% nel 2020.

Il dato calcolato dal Bureau of Labor Statistics, indicatoin modo un po' semplicistico da alcuni commentatori come "inflazione"è in realtà il "consumer price index", o CPI, l'indice dei prezzi alconsumo.



Il CPI è una misura più datata dell'andamento dei prezzi al consumo edè quella che condiziona meno le decisioni della banca centrale americana, cheguarda invece con maggiore attenzione il consumption expenditure price index, oPCE, calcolato dal Bureau of Economic Analysis.

Entrambi gli indici misurano la variazione di prezzo di unpaniere di beni, quello che cambia e' la composizione del paniere e il pesodato a ciascun elemento.

Il CPI tende a fornire una lettura superiore delvalore di inflazione rispetto al PCE, la differenza, secondo la Federal Reservedi Cleveland si attesta attorno allo 0,5%.

La Fed, nel prendere le sue decisioni di politica monetaria,guarda con attenzione all'andamento della versione "core" del PCE,quella che non tiene conto dei mutamenti dei prezzi di alimentari ed energia,comparti ritenuti molto volatili e che potrebbero quindi comportarel'assunzione di decisioni errate se venissero considerati.

Nell'ultimo anno il CPI non ha evidenziato particolaripressioni al rialzo, nei 12 mesi fino ad ottobre 2019 è stato in crescita inmedia dell'1,79%, oscillando tra un minimo mensile di +0,7 ad un massimo di+2,2%, mentre considerando solo gli ultimi mesi, da maggio in avanti, lavariazioni sono state più contenute, da un minimo di +1,6% ad un massimo di+2,1%.





Anche la versione "core" del CPI è andata incontroa cambiamenti modesti, la media per gli ultimi 12 mesi è stata del 2,18% di aumento,leggermente crescente nell'ultima parte dell'anno. Anche analizzando un periodopiù ampio, dal 2012 in poi, si notano oscillazioni ridotte, tra l'1,6% e il2,4%.



Non stupisce quindi che anche il PCE nella sua versione"core", il punto di riferimento della Federal Reserve che lo ritienepreoccupante solo nel caso si assesti oltre il 2%, sia relativamente stabile,non si può parlare di una tendenza di crescita ma di una fase laterale chenegli ultimi 12 mesi ha avuto un valore medio attorno all'1,75%.

I mercati finanziari sono molto attenti alle variazionidegli indici dei prezzi perchè sanno bene che uno dei tre mandati della bancacentrale è quello di mantenere la stabilità dei prezzi al consumo (l'altro dimantenere in buona salute il mercato del lavoro e i tassi di interesse alivelli ragionevoli "maximum sustainable employment, stable prices,moderate long-term interest rates").



Se il PCE nella sua versione"core" sale diventa probabile una virata verso una politica monetariapiù restrittiva, quindi tassi di interesse più alti e probabile frenata delciclo economico.

Attualmente tuttavia, mancando una tendenza di rialzo negliindici dei prezzi, la banca centrale si concentra maggiormente sul mercato dellavoro, e i risultati tra parentesi si vedono, il tassi di disoccupazioneinfatti negli States è ai minimi di sempre.

In altre parole l'inflazione restaun osservato speciale ma ormai da anni non è più il motivo che sta alla basedelle decisioni di politica monetaria.

E' probabile quindi che a muovere le scelte della bancacentrale saranno anche in futuro altri stimoli, sempre che l'alleggerimentoquantitativo alla fine non filtri sui prezzi al consumo.



Il bilancio della Fedinfatti è tornato a gonfiarsi negli ultimi mesi e se continuasse ad espandersial ritmo corrente potrebbe toccare già a maggio 2020 i valori record di 4500miliardi circa raggiunti durante il periodo del QE.

Il presidente Powell ha più volte dichiarato che gliacquisti di titoli attuali non fanno parte di un programma di alleggerimento quantitativoma sono mirati semplicemente a stabilizzare il mercato monetario ma di fatto ilrisultato è lo stesso, tanto che molti osservatori ritengono che la FederalReserve si sia imbarcata in realtà in un quarto round di QE (i tre precedentierano stati tra il 2009 e il 2015).



L'aumento del bilancio di 162 miliardiregistrato a ottobre è stato il maggiore incremento mensile dal 2008.

E dal momento che tutto questo sta avvenendo senza che siregistrino particolari tensioni sull'andamento dei prezzi al consumo è lecitopensare che la banca centrale possa continuare anche nel 2020, almeno fino allametà dell'anno, a comprare titoli di Stato, con l'intento dichiarato di teneresotto controllo l'andamento dei tassi sui federal funds e con quello, implicitoma altrettanto evidente, di sostenere l'economia.





La borsa ha recepito il messaggio, infatti nelle ultime settimaneWall Street ha ripreso a macinare nuovi massimi.

Se le previsioni per l'andamento dell'economia Usa dovesseromigliorare per i prossimi trimestri si chiuderebbe il cerchio, e salvoimprevisti verrebbero verificate tutte le condizioni per il proseguimento dellacrescita dei corsi azionari: inflazione sotto controllo, politica monetariaespansiva ed economia in buona salute.

Gli ultimi dati per gli Usa sono del resto confortanti: ilPMI manifatturiero relativo al mese di dicembre è stato pari a 52,5 afronte di attese a 52,6 e di un dato precedente a 52,6, il PMI dei servizisi è attestato a 52,2, superando le attese di a 52 e ildato precedente di 51,6, il PMI Composito è salito a 52,2 da 52 deldato precedente.





Significativo, a conferma del sentiment positivo cheriguarda la borsa, il movimento dell'indice dei semiconduttori, il Sox,Philadelphia Semiconductor Index, che negli ultimi giorni ha toccato il massimodi sempre. Il comparto dei semiconduttori infatti è particolarmente sensibilealle prospettive di andamento del ciclo economico.

Il relativo Etf, l'iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX), èarrivato nelle ultime sedute sulla soglia dei 250 dollari dopo aver terminatoil 2018 a 156,91 (+57% circa nel periodo).



Con l'avvento del 5G la domanda dichip dovrebbe rimanere elevata, senza mostrare quindi rallentamenti rispetto al2019. In termini di conti le aziende del comparto nel terzo trimestre hanno fattomeglio delle aspettative nel 75% dei casi e questa tendenza sembra in grado diproseguire anche nei prossimi trimestri.

Fino a che l'Etf si manterrà al di sopra di area 225, lineache unisce i massimi di aprile e di luglio già testata anche dai minimi del 3dicembre, la tendenza di fondo rimarrà al rialzo.



Prossimo target a 264 circa,lato alto del canale crescente disegnato dai minimi di dicembre 2018.

Anche nel caso del Nasdaq Composite è evidente una tendenzarialzista attiva dai minimi di ottobre che si inserisce nell'uptrend partito adicembre 2018. Il supporto critico in questa fase è la trend line che unisce imassimi di agosto 2018 e di luglio, testata dai minimi di dicembre, ora intransito a 8440 punti.

Fino a che i prezzi rimarranno al di sopra di questosupporto resterà possibile il proseguimento del rialzo con obiettivo sul latoalto del canale crescente che parte dai minimi di dicembre 2018, passante a9500 punti circa.

