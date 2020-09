Nen con 3Bee per la salvaguardia di 180mila api

09/09/2020 10:40

Roma, 9 set. (Adnkronos) - Una partnership per la salvaguardia di 180mila api, insetti fondamentali per il loro ruolo di impollinatori e per il mantenimento della biodiversità ma sempre più minacciati dall’utilizzo di pesticidi, dalla perdita del loro habitat naturale, da parassiti, malattie e cambiamenti climatici.



E' l'obiettivo della collaborazione tra NeN, startup dell’energia, fornitore italiano 100% digital e 100% green, e 3Bee, startup che sviluppa e realizza innovativi sistemi di monitoraggio per alveari che permettono all’apicoltore di tenere costantemente sotto controllo le sue api, il livello di produzione e lo stato di salute.







"Grazie alla partnership con 3Bee abbiamo potuto adottare tre alveari in Lombardia, Piemonte e Abruzzo e dotarli di sistemi di monitoraggio tecnologici che aiutano gli apicoltori nel loro lavoro - racconta Stefano Fumi, Ceo di Nen - In questo modo possiamo contribuire attivamente alla salvaguardia di oltre 180mila api e alla conseguente all’impollinazione di 180 milioni di fiori; collaborando, al contempo, all’assorbimento indiretto di 900 kg di CO2 dall’ambiente e non ultimo alla produzione di circa 90 kg di buonissimo miele"."Ogni anno, la produzione di energia elettrica immette nell'atmosfera 93,6 Mt di CO2.Per questo motivo abbiamo scelto di collaborare con Nen e la sua energia pulita: in questo modo puntiamo ad aiutare concretamente il nostro Pianeta, l'ambiente e la sua biodiversità - commenta Niccolò Calandri, Ceo e fondatore di 3Bee insieme a Riccardo Balzaretti - La tecnologia 3Bee permette agli apicoltori di gestire al meglio le loro api, affrontando con tempestività ogni imprevisto e problema.Con i nostri dispositivi, avranno un'arma in più per affrontare anche i cambiamenti climatici". Fonte: News Trend Online