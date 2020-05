05/05/2020 08:42

Partenza al rialzo per il future Eurostoxx 50. Sale dell'1,65% circa il future a 2832 punti. Le borse rimbalzano, i dati macro continuano ad essere negativi ma i mercati hanno fiducia che le banche centrali, in particolare le Fed, riescano a tenere la situazione sotto controllo. A breve la banca centrale Usa iniziera' a comprare anche Etf e "fallen angels" bond, obbligazioni che hanno pero lo standing di investment grade, piu' avanti nel mese di maggio verra' iniziato anche il programma di finanziamento alle aziende.



Il Tesoro americano e' sotto pressione per sostenere gli stati e le municipalita' in crisi, secondo il Wall Street Journal le emissioni obbligazionarie aumenteranno di tre volte rispetto all'anno scorso fino a raggiungere i 4500 miliardi di dollari. E ad emettere bond ci pensano anche le grandi aziende, Apple si e' fatta vedere nelle ultime ore con una emissione da 8,5 miliardi di dollari su diverse scadenze, da 3 a 30 anni, la domanda resta elevata tanto che il rendimento proposto e' in calo.



A ricordare quanto sia grave per l'economia la crisi del coronavirus ci pensa il dato sul Pil di Honk Kong, sceso nel primo trimestre del 9%, una contrazione di questa portata non succedeva dal 1974. L'indice dei prezzi al consumo in Svizzera e' sceso su base annua ad aprile dell'1,1% (atteso -0,9%) e da un precedente di -0,5%.



Il dato core ha fatto registrare un calo dello 0,5%, sempre su base annua, dal -0,2% atteso. Il rischio di una deflazione e' elevato, un altro segno dei tempi da non sottovalutare. Il future Eurostoxx con il ribasso di ieri ha violato la base del canale crescente disegnato dai minimi di marzo, la linea passa ora a 2854 punti circa ed e' stata quindi avvicinata dai massimi intraday odierni di quota 2838.Il segnale ribassista resta valido, solo il rientro al di sopra della trend line potrebbe allontanarlo. Sotto i minimi di ieri a 2771 punti probabile il test in area 2720 della base del canale laterale disegnato dal top del 14 aprile e del 38,2% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo (il livello di ritracciamento precedente, quello del 23,6%, e' stato violato con il gap ribassista di ieri).Discese al di sotto anche di 2720 aprirebbero la strada alla ricopertura del gap rialzista del 6 aprile con base a 2635, coincidente con il 50% di ritracciamento. Oltre area 2855 il mercato dimostrerebbe di avere metabolizzato il ribasso di ieri e di volere tentare un nuovo test di area 3000.

