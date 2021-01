Piazza Affari: i titoli su cui puntare con il piano Biden

07/01/2021 23:36

Gli analisti di Equita SIM quest'oggi hanno diffuso un report nel quale si sono concentrati sulle ultime notizie arrivate dagli Stati Uniti e sugli impatti attesi a Piazza Affari.

La doppia vittoria di ieri alle elezioni per il Senato americano consente ai Democratici di raggiungere i 50 seggi su 100, ottenendo la maggioranza di fatto grazie al ruolo del vicepresidente eletto Kamala Harris.



Quest'ultimo, in quanto presidente del Senato, avra? il voto decisivo in caso di equilibrio.

Per la prima volta dal 2011 i democratici controlleranno sia il Congresso che la Casa Bianca.

In questo contesto gli analisti di Equita SIM ritengono piu? probabile l’approvazione di un piano infrastrutturale di rilancio dell’economia negli Stati Uniti.

Gli esperti ricordano che i democratici hanno gia? presentato un piano infrastrutturale approvato dalla Camera a luglio 2020, poi pero? bocciato dal Senato, allora controllato dai Repubblicani.





Il piano dei democratici prevede investimenti totali per 1,5 trilioni di dollari in 5 anni focalizzati su strade, ponti, porti, sistema ferroviario, energia pulita, scuole e broadband service.

In particolare, il piano prevede un incremento della spesa annuale federale nelle infrastrutture di circa il 42% rispetto all’attuale piano (FAST act) in scadenza a fine 2021.



Secondo gli analisti di Equita SIM i titoli piu? esposti ad un eventuale piano infrastrutturale negli Stati Uniti sono diversi a Piazza Affari.Nel settore building materials, vedono Buzzi Unicem che negli Stati Uniti genera il 55% dell’EBITDA (2019), come principale beneficiario del piano e Cementir che realizza il 9% dell’EBITDA (2019) di gruppo.Nel settore costruzioni la SIM milanese ritiene che Webuild, che attraverso Lane genera il 20% del fatturato (2019) possa beneficiare del piano infrastrutturale, essendo particolarmente esposto agli investimenti in ponti, autostrade e ferrovie.Inoltre, gli analisti vedono come potenziale beneficiario anche Trevi Finnaziaria Industriale che in Nord America genera il 22% dei ricavi.Da segnalare anche Prysmian, che in Nord America genera il 35% dell’EBITDA di gruppo.Uno sguardo anche a CNH Industrial, la cui divisione construction equipment nel 2019 ha generato il 10% del fatturato di gruppo, di cui il 50% negli Stati Uniti, ma solo il 3% del margine operativo a causa di problemi strutturali.Al di fuori del paniere dl Ftse Mib Equita SIM segnala anche Interpump, che genera poco meno del 30% dei ricavi in Nord America. Fonte: News Trend Online