17/07/2019 17:53

Piazza Affari negativa con bancari e petroliferi. FTSE MIB -0,56%.

Mercati azionari europei in rosso. Wall Street debole: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,3%, NASDAQ Composite -0,1%, Dow Jones Industrial -0,2%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -0,56%, il FTSE Italia All-Share a -0,56%, il FTSE Italia Mid Cap a -0,50%, il FTSE Italia STAR a -0,49%.

BTP stabili, spread in risalita. Il rendimento del decennale segna 1,61% (chiusura precedente a 1,61%), lo spread sul Bund 190 bp (da 186) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA i permessi di costruzione rilasciati a giugno *si sono attestati a 1,22 milioni di unità contro gli 1,3 milioni delle attese e gli 1,294 milioni della rilevazione precedente.



Anche i nuovi cantieri residenziali sono diminuiti passando a 1253 mila unità da 1265 mila unità (dato rivisto da 1269 mila unità) di maggio: anche questo dato è anche inferiore alle attese degli analisti che si aspettavano un valore pari a 1261 mila unita'. L'Energy Information Administration (EIA) ha rilevato nella settimana al 12 luglio 2019 un calo delle scorte di petrolio di 3,116 milioni di barili, inferiori ai -3,6 milioni attesi dagli analisti.

Eurostat ha comunicato il dato finale dell'inflazione a giugno nell'eurozona: +1,3% a/a (precedente e preliminare +1,2%, consensus +1,2%), +0,2% m/m (precedente +0,1%, consensus +0,1%). L'inflazione core (escludendo energia, cibo, alcolici e tabacco) segna +1,1% a/a dal precedente +0,8% (rivisto da +1,1%, consensus +1,1%).



Nel Regno Unito l'Office for National Statistics ha comunicato che a giugno l'inflazione ha fatto segnare +0,0% m/m (precedente +0,3%, consensus +0,3%) e +2,0% a/a (precedente +2,0%, consensus +2,0%). L'indice core ha fatto segnare +1,8% a/a (precedente +1,7%, consensus +1,8% a/a). L'Istat ha comunicato che in Italia a maggio gli ordini all'industria hanno fatto segnare un progresso del 2,5% m/m (precedente -2,2% rivisto da -2,4%, consensus -1,4%) e una flessione del 2,5% a/a (precedente -0,2%, consensus -4,2%).



Il fatturato dell'industria è salito dell'1,6% m/m e dello 0,3% a/a.

*Seduta negativa per i petroliferi *in scia alla flessione del greggio (toccati i minimi dal 9 luglio) partita ieri a fine pomeriggio e proseguita oggi a causa dei dati EIA sulle scorte USA. Il future settembre sul Brent segna 64,05 $/barile, il future agosto sul WTI 57,10 $/barile.

Tenaris -3,83%, Eni -1,72%. Saipem -2,71% ha provato, con scarso successo, a limitare le perdite: siglato con Plambeck Emirates (Abu Dhabi) un memorandum d'intesa per la realizzazione di un campo eolico galleggiante offshore in Arabia Saudita.

Bancari in rosso. L'indice FTSE Italia Banche segna -1,17%.



UBI Banca -1,66%, BPER Banca -1,61%, Banco BPM -1,59%, UniCredit -1,30%. FinecoBank -2,24% a 9,9960 euro. Deutsche Bank ha ridotto il target da 12,30 a 11,30 euro. Ieri Blackrock ha annunciato di aver superato il 10% del capitale del gruppo leader nel trading on line ma non intende acquisirne il controllo.

Pirelli&C, -3,42% a 5,3640 euro, accelera al ribasso dopo la violazione del supporto a 5,50/5,55 (prossimo appoggio a 5,25/5,30).

Prosegue la correzione partita ieri in scia ai deboli dati sulle vendite di Michelin (-4% a Parigi) a giugno. La seduta è negativa per tutto il comparto auto: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna -1,3%.

*FCA +0,07% *resiste nonostante i deboli dati sulle immatricolazioni in Europa a giugno: il mercato ha fatto segnare una flessione del 7,9% a/a, i marchi del Lingotto hanno accusato un -13,5%, con quota di mercato scesa dal 6,4% di un anno fa al 6,1%.



Equita torna a parlare di M&A a proposito di FCA, con un ritorno di fiamma per Renault (-0,8% a Parigi) o altri obiettivi. Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire ha ribadito al Corriere della Sera che per il governo transalpino la priorità oggi è sviluppare una strategia industriale sull'asse Renault-Nissan: dopo potrebbero essere prese in considerazioni nuove opzioni.

Segni meno nel risparmio gestito.

Azimut Holding -1,95%: Deutsche Bank ha peggiorato la raccomandazione sul titolo da buy a hold. In un'intervista a Repubblica il presidente Pietro Giuliani ha ribadito che il gruppo che non è in vendita e scoraggiato gli eventuali interessati a lanciare un'OPA ostile.

*In verde le utility.



*Terna +0,56%, Italgas +0,32%, A2A +0,22%. In evidenza Enel +0,96%, grazie a Moody's che ha migliorato l'outlook sul debito del gruppo da stabile a positivo. Confermato il rating sui bond senior unsecured a Baa2.

Telecom Italia in lieve rialzo (+0,30%) grazie alle indiscrezioni di Repubblica.

Il gruppo telefonico si starebbe preparando a incassare circa 2 miliardi di euro: un miliardo dalla cessione delle attività del credito al consumo e data center e un miliardo dall'operazione Vodafone-Inwit (tra dividendo straordinario e cessione 5% della newco). Deutsche Bank ed Equita hanno però ridotto i rispettivi target sul titolo pur confermando la raccomandazione buy.

Atlantia +0,08% poco sopra la parità dopo il -2,35% di ieri.



MF scrive che l'offerta vincolante per l'ingresso nella "nuova Alitalia" arriverà entro il 15 settembre.

Fiera Milano +3,46% accelera al rialzo dopo l'annuncio del contratto preliminare vincolante per l'acquisizione del 60% della società MADE eventi da Federlegno Arredo Eventi. MADE eventi organizza, nel quartiere fieristico di Rho di Fiera Milano, MADE expo, fiera biennale internazionale ed evento chiave del mercato delle costruzioni.

Il prezzo di acquisto concordato per il 60% della società MADE eventi è fissato in 1,86 milioni di euro. Il prezzo prevede l'assenza di debiti finanziari della società acquisita.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online