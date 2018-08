22/08/2018 18:01

Piazza Affari peggiore in Europa: auto e bancari sotto pressione, Atlantia in rosso. FTSE MIB -0,40%.

*Mercati azionari europei positivi. Wall Street in verde: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,1%, Nasdaq Composite +0,3%, Dow Jones Industrial invariato. In serata l'appuntamento con i verbali del FOMC (Fed).

A Milano il FTSE MIB ha terminato a -0,40%, il FTSE Italia All-Share a -0,34%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,04%, il FTSE Italia STAR a -0,09%.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA la National Association of Realtors ha reso noto che a luglio le vendite di abitazioni esistenti sono diminuite dello 0,7% rispetto a giugno, a 5,34 milioni di unità da 5,38 milioni.



Il dato è risultato inferiore al consensus fissato su un incremento dello 0,6% a 5,44 milioni di unità. A giugno le vendite di case erano diminuite dello 0,6%. Negli USA le scorte di petrolio alla fine della scorsa settimana sono scese di 5,836 milioni di barili, una flessione molto superiore alle attese degli analisti, fissare a -1,497 milioni di barili.

La settimana precedente le scorte esano aumentate di 6,085 milioni di barili.

Settore auto debole *dopo l'ennesima intemerata di Donald Trump: ieri in un comizio il presidente USA ha accennato all'ipotesi di introdurre dazi del 25% sulle auto importate dall'Europa. *L'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna -3% circa anche a causa del -14% di Continental dopo il warning: per il 2018 il gruppo tedesco degli pneumatici prevede ora ricavi a circa 46 miliardi di euro con un Ebit margin al 9% circa contro un giro d'affari a circa 47 miliardi ed un Ebit margin al 10% circa della precedente guidance.



A Milano sotto pressione Pirelli (-4,58%), seguito da Brembo (-2,21%). In forte calo anche Sogefi (-5,49%).

Negativa FCA (-1,20%) su cui si segnalano le indiscrezioni del Wall Street Journal (che cita fonti a conoscenza del dossier) secondo cui colosso del private equity KKR (gestisce fondi per oltre 190 miliardi di dollari) sta trattando l'acquisto della controllata Magneti Marelli.

L'ex a.d. Sergio Marchionne, deceduto poco meno di un mese fa, aveva escluso in modo perentorio l'ipotesi di vendita di Marelli, preferendo lo spin-off ma senza IPO (a differenza di quanto accaduto per Ferrari).

Atlantia (-3,81%) inverte la rotta a fine mattinata e scivola in territorio negativo dopo la notizia dei sequestri di atti da parte della Guardia di Finanza in corso nella sede di Atlantia e della controllata Autostrade per l'Italia a Genova nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi.



Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario delegato all'emergenza, poco fa ha inviato una lettera ad Autostrade per intimare con effetto immediato a mettere in sicurezza quello che resta del ponte oppure ad abbatterlo. Il cda straordinario di Atlantia ha "avviato la valutazione degli effetti delle continue esternazioni e della diffusione di notizie sulla Società, avendo riguardo al suo status di società quotata, con l'obiettivo di tutelare al meglio il mercato e i risparmiatori".

Anche i bancari italiani terminano in negativo in scia ai bond governativi: il BTP a 10 anni rende il 3,06%, +10 bp rispetto alla chiusura di ieri, lo spread sul Bund sale a 271 bp, +8 bp (dati MTS).



L'indice FTSE Italia Banche segna -0,49%, l'EURO STOXX Banks +0,2%. Sotto pressione Mediobanca (-2,01%), Intesa Sanpaolo (-1,43%), Banco BPM (-0,77%), FinecoBank (-1,17%). In controtendenza UniCredit (+0,71%).

In rosso Mediaset (-1,86%), penalizzata della parole del sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti: l'esponente leghista ha parlato della possibilità di una revisione a tutto campo delle concessioni statali, anche quelle delle televisioni.

Positivi i titoli del settore assicurativo/gestione del risparmio con UnipolSai (+2,39%), Banca Generali (+2,63%), Unipol (+0,88%), Generali (+1,02%).

I petroliferi recuperano dal rosso della mattinata in scia al greggio, sui massimi degli ultimi 10 giorni circa grazie anche ai dati EIA sulle scorte settimanali USA: i future ottobre 2018 segnano per il Brent 74,35 $/barile, per il WTI segna 67,70 $/barile.



In verde Saipem (+1,33%) ed Eni (+0,90%), debole Tenaris (-0,20%).

*Forte strappo al rialzo nel finale di seduta per Brunello Cucinelli (+6,39% a 40,80 euro): il titolo tocca a 41,70 euro il nuovo record storico *(superando quello di fine giugno a 39,20) in vista dell'appuntamento di martedì prossimo 28 agosto con il cda chiamato ad approvare la relazione semestrale al 30 giugno.

Lo scorso 12 luglio il gruppo del lusso ha comunicato i dati relativi ai ricavi netti: 269,5 milioni di euro, +9,0% a cambi correnti (+11,9% a cambi costanti). A livello geografico i risultati sono stati buoni sul mercato europeo (+12,0%), meno in Italia (+4,9%). Debole il Nord America (+2,5%, penalizzato dai cambi) e in forte crescita la Greater China (+35,2%), seppur con volumi ancora limitati.



Bene il resto del mondo (+9,7%). Brunello Cucinelli, presidente e a.d. (nonchè fondatore e principale azionista con il 51%), ha dichiarato di attendersi per il 2018 una crescita in doppia cifra, considera molto buoni i primi segnali di vendita delle collezioni autunno-inverno 2018 e percepisce "un ottimo clima anche per quello che riguarda l'uscita della collezione uomo Primavera Estate 2019".

H-Farm (+1,11%) in progresso dopo l'intervista al Sole 24 Ore del presidente e a.d.



di H-Farm Riccardo Donadon: il manager ha dichiarato che nel 2019 o il titolo passerà all'MTA (attualmente è quotato presso l'AIM Italia) oppure sarà delistato. Donadon ha inoltre ipotizzato il trasferimento della sede da Roncade a Milano a causa delle incertezze sull'ok della Regione Veneto all'estensione del campus.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online