Rinnovabili, ogni 10kWh prodotti 2 vengono dal sole

23/06/2020 12:01

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - In Italia, a fine 2019, risultano installati oltre 880.000 impianti fotovoltaici per una potenza totale di circa 21 Gw e una produzione vicina a 24 TWh. Durante l’anno sono stati installati oltre 58mila nuovi impianti fotovoltaici, che hanno incrementato di 750 Mw la potenza installata del Paese: un trend di crescita quasi doppio rispetto ai 400 MW dei precedenti anni.

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto statistico sul 'Solare fotovoltaico 2019', pubblicato oggi dal Gse.

Le nuove installazioni hanno visto, in gran parte, la nascita di impianti con potenza inferiore ai 20 kW (segnale della crescente diffusione dell’autoconsumo) ma anche una ripresa degli investimenti sugli impianti di grande taglia, oltre i 5 Mw (quasi il 30% della nuova potenza fotovoltaica), in particolare nelle regioni meridionali del Paese.

Su un totale di 115TWh di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili in Italia nel 2019, il fotovoltaico ne ha coperto una quota pari al 20%, registrando peraltro un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente.



Ciò significa che in Italia, nel settore elettrico, ogni 10kWh prodotti dalle rinnovabili, 2 vengono dal sole. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di impianti (oltre 135.000 impianti, 10.000 in più rispetto al 2018), seguita dal Veneto (124.000 impianti).

Se si guarda al numero totale, in Italia 3 impianti su 10 sono concentrati in queste due regioni.

Più in generale, oltre la metà degli impianti è situata nel Nord Italia (55%) mentre il 28% si trova nel Sud del Paese e nelle Isole. Il restante 17% del parco è installato nel Centro Italia. Il rapporto statistico evidenza, infine, come il fotovoltaico sia ormai diffuso in tutte le filiere economiche, agricoltura, industria, terziario e residenziale.



In termini di potenza, il primato va alla Puglia che registra 2,8 Gw di potenza installata e oltre 3,6 TWh di energia elettrica dal sole: da sola la Puglia copre quasi il 15% della produzione nazionale, seguita dalla Lombardia con 2,4 TWh e dall’Emilia Romagna con 2,3 TWh.Sul tema dell’autoconsumo fotovoltaico, una delle leve importanti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, nel 2019 l’energia elettrica prodotta e autoconsumata in Italia ha superato i 4.700 GWh, corrispondenti quasi al 20% della produzione complessiva degli impianti fotovoltaici.In Italia la quasi totalità degli impianti del settore domestico sono in autoconsumo. Se si guarda invece esclusivamente agli impianti in autoconsumo, i risultati migliori arrivano dai settori industriale e terziario, che hanno raggiunto percentuali rispettivamente del 39% e del 45% di energia autoconsumata, sul totale di quella prodotta.Infine, in Italia si è registrato un notevole incremento dei sistemi di accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.Alla fine del 2019, si contano quasi 26.000 sistemi, con una potenza di 118 MW. Ciò significa che rispetto al 2018, i sistemi di accumulo hanno registrato nel 2019 una crescita di circa il 50% sia in termini di numerosità, che in termini di potenza. Fonte: News Trend Online