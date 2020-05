Saras, nel trimestre risultato netto comparable a -0,4 milioni di euro

14/05/2020 15:40

Il Consiglio di Amministrazione di *Saras *si è riunito oggi sotto la presidenza del Dott. Massimo Moratti e ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020 non sottoposto a revisione contabile. Si evidenzia che il Resoconto è redatto su base volontaria, nel rispetto della Direttiva 2013/50/UE, recepita con il D.lgs.

15 febbraio 2016, n.25 che ha abrogato l'obbligo di predisposizione dei Resoconti intermedi di gestione, al fine di garantire continuità con le precedenti informative periodiche trimestrali.

A margine del Consiglio il Presidente, Dott. Massimo Moratti, ha commentato: "Il primo trimestre dell'anno si è caratterizzato per il contesto macroeconomico fortemente critico generato dalla pandemia del Covid 19 che ha determinato un impatto senza precedenti sull'economia globale,tale da portare a una drastica revisione delle aspettative di crescita per tutto il 2020, con una contrazione del PIL globale attesa al 3%, dato che per l'Italia, uno dei paesi più colpiti dalla crisi, il Fondo Monetario Internazionale ha stimato attorno al 9,1%, mentre nell'Eurozona e Stati Uniti rispettivamente al 7,5%, e del 5,9%.



In questo scenario fortemente deteriorato, il Gruppo Saras ha tempestivamente adottato tutte le misure necessarie a prevenire e contenere il rischio di contagio, riuscendo a consentire la continuità di tutte le attività dei propri siti produttivi, e limitando, se pur con inevitabili riflessi già nei risultati economico finanziari del primo trimestre, gli effetti negativi dell'emergenza.

Ciò a conferma dell'elevata capacità di adattamento che da sempre contraddistingue il Gruppo, e che già in passato ci ha consentito di fronteggiare con successo altre importanti crisi dei mercati. Per mitigare l'impatto finanziario del Covid 19, la Società ha inoltre avviato un piano di riduzione dei costi e una revisione del piano di investimenti.



Guardando ai prossimi mesi dell'anno, e pur nel clima di forte incertezza che continua a caratterizzare il contesto macroeconomico globale, siamo pertanto confidenti di poter sfruttare al meglio i primi segnali della ripresa attesa a partire dal secondo semestre".

*Commenti ai risultati di Gruppo dei primi tre mesi del 2020

*Nei primi tre mesi dell'esercizio 2020 i *Ricavi del Gruppo *sono stati pari a 1.885 milioni di Euro rispetto ai 2.094 milioni di Euro realizzati nei primi tre mesi dello scorso esercizio.



La variazione riflette il calo delle quotazioni petrolifere medie: nei primi tre mesi del 2020 le quotazioni della benzina hanno fatto segnare una media di 464 $/ton (rispetto alla media di 550 $/ton nei primi tre mesi del 2019), mentre quelle del diesel sono state in media pari a 458 $/ton (rispetto alla media di 585 $/ton nei primi tre mesi del 2019).

Il segmento Raffinazione ha registrato minori ricavi per circa 116 milioni di Euro e il segmento Marketing per circa 127 milioni di Euro, quest'ultimo anche per effetto dei minori volumi venduti (18% inferiori rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente).

Pertanto, l'*EBITDA reported *di Gruppo nei primi tre mesi del 2020 è stato pari a -92,0 milioni di Euro, in calo rispetto ai 48,9 milioni di Euro dei primi tre mesi dell'esercizio 2019.



Nel primo trimestre il margine EMC ha avuto un valore medio basso pari a 1,3 $/bl per di più caratterizzato da forte volatilità. Il risultato del primo trimestre del 2020 è stato inoltre penalizzato dall'effetto negativo dello scenario sulle differenze inventariali tra inizio e fine periodo per effetto del crollo delle quotazioni dei grezzi e dei prodotti petroliferi verificatosi nel trimestre ed in particolare nel mese di marzo come conseguenza della pandemia del Covid 19.

Dal punto di vista produttivo il trimestre è stato caratterizzato dall'avvio di importanti attività di manutenzione sugli impianti Topping T1 e l'unità FCC, il maggiore impianto produttore di benzine.

L'EBITDA reported ha beneficiato peraltro del rilascio del fondo iscritto per le quote CO2 per 35,9 milioni di Euro, relative all'acquisizione del ramo d'azienda da Versalis (impianti Nord), a seguito di assegnazione definitiva delle stesse per il periodo 2015-2020.

Il *Risultato Netto reported *di Gruppo è stato pari a -113,1 milioni di Euro, rispetto ai -4,1 milioni di Euro conseguiti nei primi tre mesi dell'esercizio 2019 sostanzialmente per quanto descritto a livello di EBITDA.





Gli ammortamenti sono risultati in crescita rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (49,7 milioni di Euro contro 46,2 milioni di Euro nei primi tre mesi del 2019) per effetto dell'entrata in esercizio dei nuovi investimenti.

Gli oneri finanziari sono risultati pari a 4,7 milioni di Euro (rispetto a 5,6 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio precedente).

Le altre poste finanziarie (che ricomprendono i differenziali realizzati e non realizzati sugli strumenti derivati speculativi e finanziari, le differenze cambio nette e gli altri oneri e proventi finanziari) sono risultate negative per 12,8 milioni di Euro nei primi tre mesi del 2020 rispetto ad un effetto negativo di circa 4,0 milioni di Euro nei primi tre mesi dell'esercizio precedente.

L'EBITDA comparable di Gruppo si è attestato a 56,7 milioni di Euro nei primi tre mesi dell'esercizio 2020, in aumento rispetto ai 53,7 milioni di Euro conseguiti nei primi tre mesi del 2019.



Tale risultato, che non include l'effetto negativo dello scenario sulle differenze inventariali tra inizio e fine periodo, è riconducibile principalmente al segmento Raffinazione per 19,5 milioni di euro e al segmento Generazione energia elettrica per 30,3 milioni di euro.

Il Risultato Netto comparable di Gruppo nei primi tre mesi del 2020 è stato pari a -0,4 milioni di Euro, rispetto ai -2,0 milioni di Euro nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.

Gli investimenti nei primi tre mesi del 2020 sono stati pari a 97,3 milioni di Euro e principalmente dedicati al segmento Raffinazione per 95,7 milioni di Euro. Di questi 41,5 milioni di Euro si riferiscono alla capitalizzazione di costi, prevalentemente legati al sopra citato turnaround pluriennale.





*Misure adottate a fronte dell'emergenza COVID-19

*Come già anticipato al mercato con il comunicato del 17 aprile 2020, la Società ha preso atto del significativo impatto dell'emergenza sanitaria che si è progressivamente allargato arrivando ad assumere una portata globale e, conseguentemente, ad interessare lo scenario economico mondiale, e sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione.Il mercato petrolifero ha visto infatti una contrazione della domanda senza precedenti a causa delle misure di lockdown adottate a livello internazionale, cui si è sommata la disputa tra paesi produttori il cui recente accordo di riduzione della produzione, pur di grande rilievo, ha avuto un impatto non sufficiente a mitigare la contrazione dei consumi.

Pur nel difficile contesto della pandemia, Saras, in quanto industria essenziale per la vita del Paese che, tra l'altro, fornisce una parte rilevante dell'energia elettrica necessaria alla Sardegna, ha mantenuto la piena continuità delle attività degli impianti della raffineria di Sarroch, proseguendo al contempo le importanti attività pianificate di manutenzione del topping V1 e del maggiore impianto di produzione di benzine FCC.



L'attività della raffineria così come quella delle numerose imprese coinvolte nelle manutenzioni è stata possibile grazie alle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19 fin da subito adottate, inosservanza dei protocolli disposti dalle Autorità Nazionali,compreso il DPCM e l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna.

Ciò ha permesso, pur in un momento estremamente delicato, di garantire il miglior presidio per tutti i lavoratori che svolgono attività in raffineria e la piena occupazione ai dipendenti e ai moltissimi addetti delle ditte impegnate nelle attività manutentive, dando un contributo tangibile alla tenuta economica del territorio di riferimento.

Sono state a questo fine predisposte tutte le misure necessarie a contrastare il virus e tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori anche al di fuori dei siti produttivi, con la sospensione delle trasferte, la riduzione di attività che prevedono aggregazioni di persone non funzionali al processo produttivo, l'utilizzo dello smart working, e la sospensione di tutte le attività di formazione che vengono temporaneamente effettuate per via telematica.





Sono state nel contempo intensificate le attività di igienizzazione nei luoghi fisici e nei mezzi di trasporto interni.

Il Gruppo ha inoltre voluto fornire il suo contributo per contrastare l'emergenza sanitaria donando 1 milione di Euro alla Regione Lombardia, l'area del paese più colpita dall'emergenza, e partecipando al finanziamento di progetti specifici per rafforzare le strutture sanitarie della Lombardia e della Sardegna, mettendo a disposizione delle strutture che coordinano l'emergenza Covid-19 a Cagliari tutta la fornitura di carburante necessaria per gestire i servizi di emergenza.In ottica prudenziale inoltre, e alla luce della notevole incertezza dei mercati, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno sospendere le proposte di dividendo sugli utili 2019 e di autorizzazione del piano di acquisto di azioni proprie approvate il 2 marzo, al fine di meglio salvaguardare la solidità patrimoniale e il sano equilibrio economico e finanziario della Società.

Per mitigare l'impatto finanziario del Covid19, la Società ha inoltre avviato un piano di riduzione dei costi e una revisione del piano di investimenti.

*Evoluzione prevedibile della Gestione

*Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente rivistola previsione di crescita, con l'economia globale ormai entrata in recessione e un PIL atteso in contrazione del3,0%nel 2020.



Solo a gennaio la stima era invece per una crescita del 3,3%.

L'Italia è uno dei paesi più colpiti con una riduzione del PIL sull'anno 2020 stimata attorno al 9,1%.

