Sciuker Frames: volumi in forte calo nel semestre, ma i margini tengono

29/09/2020 11:04

Il Consiglio di Amministrazione di *Sciuker Frames *– PMI innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi il 28 settembre sotto la presidenza di Marco Cipriano, ha esaminato ed approvato la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2020, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili internazionali.





Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames S.p.A., ha commentato: "Lo scenario nazionale dei primi sei mesi del 2020, caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, non hanno inciso significativamente nonostante il fermo produttivo e la chiusura del nostro retail imposto dal lockdown.

Grazie ad una politica di ottimizzazione e di investimenti.

Il Gruppo ha registrato un miglioramento della marginalità rispetto al primo semestre 2020 con un EBITDA margin pari al 18,4% sul Valore della Produzione ed un EBITDA Adjusted margin del 19,0%. - continua Marco Cipriano – Le recenti iniziative del Governo con il Decreto Rilancio consentiranno al settore dell'edilizia ed anche dei serramenti di calmierare gli effetti dell'emergenza epidemiologica.



Con la previsione del Superbonus 110% il Gruppo, anche attraverso la partecipata Sciuker Ecospace Srl, potrà riqualificare il patrimonio abitativo italiano integrando anche le collezioni di finestre sostenibili firmate Sciuker Frames, che, associate a uno dei lavori "trainanti" definiti dal Decreto Rilancio, rientreranno nella detrazione del 110%.

Stimiamo di vedere i primi risultati legati all'attività di riqualificazione energetica già nel corso del secondo semestre del 2020."

*PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2020

*Il primo semestre 2020 ha rappresentato per il Gruppo un periodo di adeguamento alla situazione economica emergente dal lockdown imposto dal DPCM "Ulteriori diposizioni attuative del decreto legge del 23 febbraio 2020 n.



6 recanti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale".

Il periodo di chiusura aziendale ha rallentato le attività di vendita con l'effetto di una diminuzione del valore della produzione *rispetto al primo semestre 2019, attestandosi a Euro 4.659 migliaia con una decrescita del 26,1% YoY.



Nonostante il fermo produttivo e la chiusura del proprio retail per oltre 3 mesi, con una politica di ottimizzazione delle risorse produttive ed una politica di investimenti, in chiave industria 4.0, già avviati ed in parte completati nel primo semestre, la Società ha registrato un miglioramento dell'EBITDA margin, pari al 18,4% sul Valore della Produzione nel primo semestre 2020, rispetto a un EBITDA margin pari al 16,4% nel primo semestre del 2019.





L'EBITDA margin Adjusted, rettificato per effetto di proventi straordinari, risulta pari a 19,0%, in crescita rispetto al 17% del primo semestre 2019.

A livello assoluto l'EBITDA* nel primo semestre 2020 si è dunque attestato a circa Euro 856 migliaia, mentre l'EBITDA adjusted a circa Euro 884 migliaia.

L'EBIT, nel primo semestre 2020, si è attestato a circa Euro 346 migliaia, con un EBIT margin del 7,4% rispetto al valore della produzione.

L'*utile netto *per il primo semestre 2020 è pari a circa Euro 141 migliaia (vs.



151 mila euro nel primo semestre del 2019).

La *Posizione Finanziaria Netta *del Gruppo si attesta a circa Euro 10.786 migliaia al 30 giugno 2020, rispetto a Euro 7.648 migliaia al 31 dicembre 2019. L'incremento complessivo, pari a Euro 3.138 migliaia, è principalmente dovuto all'utilizzo dello strumento finanziario denominato Basket Bond, emesso dalla Regione Campania nell'ambito del Progetto "Garanzia Campania Bond".

L'erogazione avvenuta in data 28/4/2020, durante il lockdown, ha indotto l'azienda a rivedere repentinamente il piano strategico, la quale, oltre ai già previsti investimenti produttivi per circa 1 milione di euro, ha ridotto il debito commerciale per un importo di circa 1 milione di euro, con pagamento anticipato a fronte di uno sconto sul residuo debito dilazionato e applicando uno sconto cassa sui nuovi acquisti delle principali materie prime alimentando così la ripresa delle attività, il magazzino semilavorato e i prodotti in corso di lavorazione con maggiore marginalità.





*FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2020

*Successivamente alla chiusura del semestre 2020 sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo:

In data 06(07/2020 la Sciuker Frames SpA ha acquisito la quota di maggioranza, pari all'80% del capitale sociale, di Eco Contract S.r.l.

("Eco Contract"). Questa acquisizione è parte della strategia adottata da Sciuker Frames, che intende sfruttare gli incentivi fiscali concessi dal Legislatore per gli interventi di riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico dei condomini, tramite la concessione di un credito d'imposta.



Successivamente si è proceduto al cambio di denominazione con la nascita della Sciuker Ecospace Srl. La controllata, agendo da General Contractor, attraverso la realizzazione di interventi trainanti o "maggiori" sull'involucro edilizio, come definiti dal Decreto Rilancio, favorisce lo sviluppo del volume d'affari anche della controllante che potrà integrare i lavori di efficientamento con la fornitura di finestre Sciuker Frames.



In data 30/7/2020 Sciuker Frames SpA adotta il Modello ex Dllgs 231/2001. Sciuker Frames S.p.A riconosce l'importanza della Social Corporate Responsability nell'esercizio delle proprie attività, in quanto elemento essenziale per consolidare il rapporto di fiducia con i diversi stakeholders e con l'obiettivo di orientare l'operato aziendale all'osservanza della legge.



Il sistema di Governance di Sciuker Frames S.p.A garantisce, dunque, un meccanismo di controllo efficace ed affidabile e una gestione efficiente, sana e corretta nel rispetto dei principi Etici, grazie all'implementazione ed applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.

n. 231/01.

In data 31/7/2020 Sciuker Frames SpA stipula un contratto di locazione di un Flagship Store in Milano in via Melchiorre Gioia, al centro della capitale del design.

In data 25/8/2020 Sciuker Frames SpA ha comunicato la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo S.p.A.



per Euro 1.500 migliaia, garantito da Medio Credito Centrale.

In data 7/9/2020 Sciuker Frames SpA conclude con BORIO MANGIAROTTI S.P.A. il contratto di fornitura di infissi del valore di Euro 2.000.000,00 per il moderno progetto di riqualificazione "SEI MILANO" destinato ai cittadini del futuro.



Il Gruppo, in data 16/09/2020 e 24/09/2020 apre i primi due cantieri in Italia di riqualificazione energetica "al 110%".

*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *

Il Gruppo intende sviluppare il proprio percorso di crescita mediante:

lo sviluppo del business legato alla riqualificazione energetica e sismica, attività esercitata dalla controllata Sciuker Ecospace che potrà beneficiare del favorevole contesto di mercato;

l'intensificazione della penetrazione commerciale del territorio grazie alla propria rete di Partner Rivenditori implementando ulteriormente il networking con l'accordo di cessione Enel X ed il bridge finanziario Credimi;

altre acquisizioni di progetti «direzionali» che garantiscano elevata marginalità;

apertura di nuovi Sciuker Frames Store in location strategiche;

la penetrazione in nuovi mercati internazionali oltre al consolidamento nel mercato Cinese;

investimenti in R&D dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti sempre in chiave green.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online