Spread BTP/Bund a 192 punti base

Mercati: non c'è ancora il via libera al rialzo

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "La commissione Bilancio deve ancora essere convocata" per l'esame del testo Cura Italia arrivato in Senato dopo la bollinatura della Ragioneria. Lo ha detto la presidente Elisabetta Casellati che ha convocato la riunione dei capigruppo. .... TREND-ONLINE - 09/04/2020 15:03

In *Italia *continua non senza difficoltà il lavoro alle varie misure anti-crisi e si registrano nuovi attriti tra maggioranza e opposizione.

Lo scenario rimane insieme fluido e complesso in attesa dell'Eurogruppo che comincerà oggi alle 17 e dovrebbe cercare una soluzione condivisa per la risposta economica europea alla pandemia. Incerta l'evoluzione delle trattative sull'eventualità degli eurobond che sono stati seccamente bocciati dal Parlamento olandese, così come il MES dal governo italiano.

Ancora acquisti sui vari titoli del debito sovrano europeo nel pomeriggio. Il rendimento del BTP decennale italiano segna un calo di 9 punti base all'1,59% e quello del Bund *tedesco flette di 2 punti base a quota -0,32 per cento. Lo *spread *si pone dunque a 192 punti base. In calo di 6 punti base lo yield dell'Oat* francese (0,11%) e di 2 punti base quello del *Bono *spagnolo (0,82%).

