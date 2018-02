Stellar Lumens rivoluziona il sistema bancario

22/02/2018 09:34

Stellar Lumens: la criptovaluta che sfida le banche

Stellar Lumens (XLM) è una infrastruttura open source costruita sulla premessa che la comunità internazionale ha bisogno di "una rete finanziaria mondiale aperta a chiunque." Questa criptovaluta cercherà di rispondere a questa esigenza, collegando individui, istituzioni e sistemi di pagamento attraverso la sua piattaforma.

Il team di Stellar Lumen vuole rendere le transazioni monetarie meno costose, più veloci e più affidabili di quelle dei sistemi attuali.



Inoltre, il loro protocollo collegherebbe persone di tutto il mondo consentendo pagamenti internazionali più efficienti.

Come funziona Stellar Lumens?

Stellar Lumens funziona su una rete di server decentralizzati (al cui interno è contenuto il libro mastro) supportati da un consorzio internazionale di persone.

In pratica il protocollo stellar funzionerà come PayPal ma in modo più inclusivo e più flessibile.

Il processo di trasferimento della criptovaluta Stellar Lumens

Stellar consente di inviare denaro liberamente senza l'obbligo delle procedure bancarie o del cambio di valuta.

Il processo di trasferimento può avvenire in uno dei due modi:

stellar converte i fondi con un'offerta precedente presente sul suo portafogli;

stellar usa Lumens, la sua moneta, come intermediario per lo scambio.



La procedura avviene in questo modo: convertire i fondi dalla valuta A in Lumens e successivamente riconvertirli in valuta B per l'utente destinatario dei fondi.

Investire su Stellar Lumens

Con Stellar Lumens si possono gestire micropagamenti con commissioni nominali, inviare denaro senza preoccuparsi di cambi di valuta o bonifici bancari e regolare i pagamenti in tempo reale (massimo 2-5 secondi).

Dove negoziare Stellar Lumens

Stellar Lumens si scambia sotto il ticker XLM e STR.



Il team Stellar ha cambiato il ticker da STR a XLM qualche tempo fa, ma alcuni broker come Poloniex non lo hanno cambiato ancora.

Bittrex, Poloniex e Binance rappresentano la stragrande maggioranza del volume degli scambi di Stellar Lumens registrando rispettivamente il: 9,60%, 11,36% e 25% nelle ultime 24 ore.

Le prospettive di Stellar Lumens

Se le partnership IBM e KlickEx non sono state sufficienti per impressionare il mercato, Deloitte, Parkway Projects e Tempo hanno già iniziato a costruire servizi sulla rete di Stellar.

Tra queste aziende che utilizzano Stellar per cercare di adottarla nel mondo dell’economia reale, le sue partnership ufficiali e la visione che Stellar ha per il futuro sul cambio di valuta, potrebbero entusiasmare gli investitori nel 2018.

White Paper e Road map Verge

Il white paper della società Stellar contiene molte informazioni utili.



Ne elencherò una ma è possibile trovare tutto nel dettaglio direttamente cliccando qui.

Sistemi di accordi bizantini federati

Questa sezione introduce il modello di accordo bizantino federato (FBA).

Come l'accordo bizantino non federato, l’FBA affronta il problema dell'aggiornamento dello stato replicato come un registro delle transazioni o un albero dei certificati. Accettando gli aggiornamenti da applicare, i nodi evitano stati contraddittori e inconciliabili.

Stellar Lumens non ha una roadmap concreta sul loro sito web, ma mantiene un blog regolare che si può visionare cliccando qui.

Conclusioni Stellar lumens

Se Ripple è stato costruito per istituzioni finanziarie e i giganti bancari, allora Stellar Lumens va a lavorare per il cittadino.



Ha il potenziale per rinnovare il modo in cui elaboriamo le transazioni peer-to-peer su scala globale.

Se vuoi rimanere aggiornato su questa criptovaluta ecco alcuni contatti:

Autore: Luca Luongo Fonte: News Trend Online