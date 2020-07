Terna: nel semestre utile +3%, investimenti +8%, debito netto +7,11%%%

29/07/2020 15:52

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale *Stefano Donnarumma *ha illustrato i risultati del primo semestre 2020, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A. ("Terna"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Valentina Bosetti.

*RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DEL 1° SEMESTRE 2020



*Nel corso del semestre Terna ha fatto registrare un miglioramento di tutti gli indicatori nonostante l'emergenza Covid-19.

In particolare, nonostante il periodo di lockdown, a partire dalla fase 2 dell'emergenza sanitaria il Gruppo ha fortemente accelerato le attività realizzative, con particolare impulso nei mesi di giugno e luglio.

I *ricavi *del primo semestre 2020, pari a 1.183,1 milioni di euro, registrano un aumento di 85,3 milioni di euro (+7,8%) rispetto al corrispondente periodo del 2019.



Tale risultato è dovuto prevalentemente alla crescita delle Attività Regolate, unita al contributo delle Attività Non Regolate che riflettono in particolare l'apporto derivante dall'integrazione di Brugg Kabel AG. Nel secondo trimestre dell'anno i ricavi sono cresciuti del 9,8% a 615,6 milioni di euro (560,8 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente).



L'*EBITDA (Margine Operativo Lordo) *del semestre si attesta a 876,0 milioni di euro, in crescita di 29,8 milioni di euro (+3,5%) rispetto agli 846,2 milioni di euro del primo semestre 2019. Tale incremento riflette da un lato il miglior risultato delle Attività Regolate derivante dall'incremento del perimetro degli asset gestiti, dall'altro il crescente contributo derivante dalle Attività Non Regolate e Internazionali, anche a seguito della citata integrazione di Brugg Kabel AG.



Il dato dell'EBITDA relativo al secondo trimestre del 2020 mostra un incremento del 3,7% a 441,8 milioni di euro (426 milioni nello stesso periodo del 2019).

L'*EBIT (Risultato Operativo) *del periodo, a valle di ammortamenti e svalutazioni, è pari a 573,7 milioni di euro, rispetto ai 557,5 milioni di euro dei primi sei mesi del 2019 (+2,9%).



Gli oneri finanziari netti del periodo ammontano a 39,1 milioni di euro e sono sostanzialmente in linea rispetto al primo semestre 2019, beneficiando dell'efficiente gestione del debito nel periodo.

Il risultato ante imposte si attesta a 534,6 milioni di euro, in aumento di 15,9 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019 (+3,1%).



Le imposte del periodo sono pari a 155,0 milioni di euro, in aumento di 4,7 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2019 (+3,1%).

Il tax rate si attesta al 29,0%, sostanzialmente in linea rispetto al primo semestre 2019.

L'*utile netto di Gruppo *del periodo si attesta a 377,5 milioni di euro, in crescita di 10,9 milioni di euro rispetto ai 366,6 milioni del primo semestre del 2019 (+3,0%).

Nel secondo trimestre, l'utile netto ha registrato un incremento del 5,7% a 190,9 milioni di euro (180,6 nello stesso periodo del 2019). La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2020 registra un patrimonio netto attribuibile alla capogruppo pari a 4.166,0 milioni di euro, a fronte dei 4.190,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019.





L'indebitamento finanziario netto si attesta a 8.846,4 milioni di euro, rispetto ai 8.258,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, a supporto della crescita degli investimenti. Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nei primi sei mesi del 2020 sono pari a 428,0 milioni di euro, in crescita dell'8% rispetto ai 396,3 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2019.



Tale incremento conferma la grande capacità di Terna nel perseguire i propri obiettivi, nonostante la sospensione delle attività nei cantieri determinata dalle condizioni restrittive legate all'emergenza Covid-19.

Tra i principali interventi del periodo, finalizzati allo sviluppo, al rinnovo e alla sicurezza della rete, si segnalano l'entrata in esercizio dell'elettrodotto Benevento III Pontelandolfo; l'avanzamento dei cantieri per l'interconnessione elettrica Italia-Francia; il riassetto della rete elettrica in alta tensione in Sicilia, nell'Alto Bellunese e dell'area metropolitana di Napoli.





Nel corso del primo semestre del 2020, inoltre, sono proseguite le attività di rinnovo di linee aeree e del macchinario di stazione, con sostituzione di circa 1.000 km di linee.

I *dipendenti *del Gruppo, a fine giugno 2020, sono pari a 4.668, in crescita di 378 unità rispetto al 31 dicembre 2019.

Tale incremento è riconducibile alla politica di rafforzamento delle competenze e allo sviluppo del business Non Regolato, con l'ingresso di nuove risorse a seguito dell'acquisizione di Brugg Kabel AG, realizzata lo scorso 29 febbraio.

*FATTI DI RILIEVO DEL PRIMO SEMESTRE 2020 E SUCCESSIVI *

*Business

*In data 22 maggio Terna ha avviato le attività per la realizzazione del nuovo elettrodotto BisacciaDeliceto.



La nuova linea elettrica a 380 kV consentirà di utilizzare al meglio l'energia rinnovabile proveniente dal Sud, in particolare dalla Puglia e dalla Campania.

In data 6 giugno è stato avviato il procedimento di autorizzazione per il riassetto della rete elettrica di Bologna. Il valore del piano di interventi è di circa 40 milioni di euro: grazie alla realizzazione di circa 39 km di elettrodotto in cavo interrato si potranno demolire 48 km di vecchie linee aeree e dismettere circa 14 km di elettrodotti interrati ormai vetusti.

In data 8 giugno è stato avviato il procedimento di autorizzazione per il riassetto della rete elettrica di Teramo e Pescara.



Il piano di interventi, del valore di circa 20 milioni di euro, ha l'obiettivo di realizzare un sistema elettrico rinnovato e moderno, in grado di garantire maggiore resilienza, qualità e sicurezza del servizio della rete abruzzese.

In data 20 giugno Terna ha partecipato agli Stati Generali dell'Economia promossi dal Governo al fine di discutere le azioni per la ripartenza e il rilancio del Paese dopo l'emergenza Covid-19.

In data 1° luglio è stato avviato il procedimento di autorizzazione per il riassetto della rete elettrica tra Catanzaro e Calusia.



Il piano di interventi, del valore di circa 25 milioni di euro, punta a rinnovare le linee elettriche esistenti e allontanarle dai centri abitati, al fine di garantire maggiore resilienza della rete, qualità e sicurezza del servizio per imprese e cittadini.

In data 15 luglio è stato avviato il procedimento di autorizzazione per il riassetto della rete elettrica nei comuni del Novarese.

Il piano di interventi, del valore di circa 38 milioni di euro, consentirà la demolizione di un tratto aereo di circa 24 km di linee aeree e oltre 100 sostegni.

*Finanza

*In data 9 giugno Terna S.p.A. ha rinnovato il proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato "Euro Medium Term Note Programme" (EMTN) da 8 miliardi di euro.



Deutsche Bank e Citigroup hanno svolto il ruolo di Joint Arrangers del programma, a cui è stato assegnato il rating "BBB+/A-2" da parte di S&P, "(P)Baa2 /(P)P-2" da parte di Moody's, "BBB+" da parte di Fitch e "A- /S-1" da parte di Scope.

In data 29 giugno 2020, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 18 maggio 2020 e della successiva delibera consiliare del 17 giugno, è stato avviato un programma di acquisto di azioni proprie, per un esborso massimo pari a 9,5 milioni di euro e per un numero di azioni non superiore a 1,77 milioni di azioni ordinarie della Società, rappresentative dello 0,09% circa del capitale sociale di Terna.



Al 28 luglio 2020 sono state acquistate 991.817 azioni ordinarie (pari allo 0,05% del capitale sociale) per un corrispettivo pari a circa 6,18 milioni di euro.

In data 17 luglio Terna ha lanciato con successo un nuovo Green Bond per 500 milioni di euro con un tasso effettivo dello 0,78%: il più basso mai ottenuto tra le corporate italiane, sia per green bond, sia per emissioni sopra i 10 anni.

Il Green Bond avrà una durata di 12 anni e pagherà una cedola dello 0,75%.

Sostenibilità e Innovazione

*In data 3 giugno 2020 Terna ha stipulato un accordo con l'Università degli Studi di Padova per attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'Innovation Hub e per attività di didattica, formazione e network.

L'accordo è stato sottoscritto nell'ambito dell'iniziativa "Contamination Lab Regione Veneto 2020", promossa dall'Università di Padova.



In data 10 giugno Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory hanno scelto "Nemesys" come vincitore della quarta edizione di Next Energy: il programma per valorizzare giovani neolaureati e singoli talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi, startup e imprese focalizzate su tematiche attinenti allo sviluppo del sistema energetico.



*TERNA E L'EMERGENZA VIRUS COVID-19

*La salute e l'operatività in sicurezza di tutti i dipendenti sono state, sin da subito, una priorità per Terna che ha progressivamente introdotto tutte le misure necessarie a contenere e ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Per la cosiddetta fase di rientro – dal 4 maggio – è stata predisposta la campagna "Sicuri Insieme" che ha avuto l'obiettivo di fornire "istruzioni per l'uso" sui comportamenti da adottare nelle sedi di lavoro, attraverso una specifica segnaletica di comportamento affissa negli ambienti di lavoro.



Inoltre, è proseguita l'applicazione dello Smart Working a tutto il personale delle aree di Staff e di supporto al business.

Il secondo semestre è iniziato all'insegna di una cauta riapertura degli uffici che, fino a tutto il mese di agosto, potranno ospitare fino al 40% dei dipendenti. La fase di lockdown, iniziata il 9 marzo e terminata il 3 maggio, ha determinato un inatteso quanto importante stress test della rete elettrica di trasmissione.

In particolare, al forte decremento della domanda di elettricità, ha fatto seguito un incremento della copertura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che a maggio è stata pari al 51,2%: il valore più alto di sempre.

Nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, Terna ha sost Fonte: News Trend Online