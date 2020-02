Virus Cina: Ecdc, 43.118 casi confermati nel mondo, 1.018 morti

Spagna: rendimenti in calo per le Letras a 6 e 12 mesi

Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - Sono ormai 43.118 i casi confermati di nuovo coronavirus nel mondo, con 1.018 decessi (di cui uno al di fuori della Cina) e 41 contagi confermati in Europa. Ad aggiornare i dati a stamattina è l'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control).

