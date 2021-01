Wall Street a due velocità, le banche spingono il Dow Jones, i tecnologici frenano il Nasdaq

07/01/2021 08:11

La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ordine sparso. Il Dow Jones, spinto dall'ottima performance del comparto bancario, ha guadagnato l'1,44% mentre il Nasdaq Composite, penalizzato dal settore high-tech, ha lasciato sul terreno lo 0,61%. Sopra la parità l'S&P 500 (+0,57%) che ha beneficiato anche degli acquisti sul comparto energetico e su quello delle costruzioni.



I colossi tecnologici Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Netflix e Facebook hanno perso tra l'1% ed il 3% dopo l'ormai certa vittoria dei Democratici alle elezioni in Georgia che garantisce a Joe Biden la maggioranza anche al Senato.

I mercati ora temono un aumento della tassazione sui profitti aziendali ed un inasprimento delle normative per il comparto tecnologico.

Tutto questo mentre fan di Donald Trump hanno fatto irruzione al Congresso per bloccare il processo per la ratifica della vittoria di Joe Biden.

Tra gli altri titoli in evidenza Change Healthcare +30,04%.



UnitedHealth Group ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per acquisire la società di Nashville (specializzata in servizi per il settore sanitario) per 7,84 miliardi di dollari. Change Healthcare verrà integrata in OptumInsight, divisione del colosso del Minnesota. L'offerta, di 25,75 dollari per azione in contanti.



Tesla +2,84%.Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo del produttore di auto elettriche a 810 dollari.Caterpillar +5,65%. Secondo alcuni analisti, l'amministrazione Biden è pronta a lanciare un massiccio piano di investimenti infrastrutturali.Sul fronte macroeconomico la stima ADP (National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di dicembre, una flessione di 123 mila nuovi impieghi, da +307 mila unità della rilevazione precedente risultando nettamente inferiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di 88 mila posti di lavoro.Il Dipartimento del Commercio ha annunciato che nel mese di novembre gli ordini industriali sono cresciuti dell'1% dopo l'incremento dell'1,3% registrato a ottobre (rivisto da +1%).Gli economisti avevano stimato una crescita dello 0,7% su base mensile. Gli ordinativi alle fabbriche escluso il settore dei trasporti sono aumentati dello 0,8% a novembre dal +1,3% di ottobre.

